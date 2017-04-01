Как Америка стала белой и пушистой в российской телепропаганде

Sobesednik.ru попытался разобраться, почему наши телемарионетки поменяли риторику телепередач в отношении США.

Телевизионный политический флюгер резко повернулся: раньше Америку ругали, теперь – почти любят.

Доморощенных пропагандистов даже жалко. Жадными глазами смотрят, слюнями подобострастными брызжут, кричат, перебивая друг друга в ток-шоу. Все так же, вот только уже... спорят о противостоянии Китая и «ужасной» Европы... Украина, да и Америка ушли на задний план. Опять ждут сверху команды «фас»?!

Еще прошлой осенью в ток-шоу Владимира Соловьева аплодировали Владимиру Жириновскому, который кричал: «США – урод, кто бы ни стал президентом – вам конец». Но вдруг он же буквально на днях сменил гнев на милость: «Вам семьдесят лет говорили, что Америка – враги... Нет, Америка другая!» Великая, мол, она страна, и надо с ней дружить! «Надо ли России реагировать на американские танки в Польше?» – вопрошает нашего политшоумена Соловьев. «Зачем? – кричит ВВЖ. – Мы цветочки им в стволы будем вставлять и хороводы водить». И добавляет: «Молодец Трамп! Мы должны хвалить его или, во всяком случае, нейтральную позицию занять».

Яровая выступает в том же духе: дескать, предлагаем Америке честное партнерство. Дмитрий Киселев называет президента США «храбрым и тонким». И даже то, что Трамп всем говорит, что ненавидит женщин, оправдывает тем, что «не гей, уже хорошо, он – семьянин!»

Куда делись прежние сентенции о том, что это ужасное государство смотрит в нашу сторону из-за океана атомными ракетами? Теперь тот же г-н Соловьев победоносно топчется на европейских политиках – мол, Трамп скоро пересмотрит отношения с НАТО, и ему, Соловьеву, похоже, нравится, что это страшно пугает Европу: «Европа смотрит на все в ужасе, ей кажется, что ее защитить никто не сможет». Самые оголтелые спикеры иной раз не могут успокоиться и в отношении США. Мысль простая: раз уж Америка раскололась, надо ей помочь, чтобы она окончательно рухнула.

Ток-шоу – это одна сторона медали нашего политического телевещания. Другая – выпуски новостей. Подача новостей из-за океана изменилась кардинально. Раньше нас потчевали откровенной чернухой: «В американском зоопарке убили гориллу», «Задушили девочку в Америке», «В автомобиле в Америке задохнулся ребенок», «Полицейские убили афроамериканца». Ни Ирада Зейналова, ни другие не рассказывали, как полицейские в Казани насиловали человека бутылкой, как в Волгограде мальчика пытали на Вечном огне. Зато федеральные каналы показали нам экс-президента Обаму с бананом, и наши высокопоставленные чиновники глупо смеялись в телекамеру, пересказывая, как его назвали обезьяной.

На фоне былых ужастиков россиян потчуют «няшными» новостями, которые раньше предпочитали находить только в родной стране: в штате Невада родился белый тигренок. Ура, товарищи!