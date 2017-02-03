102-летняя актриса, игравшая детей, умерла в Новосибирске

Старейшая в России театральная актриса Зоя Булгакова скончалась на 103-м году жизни.

О смерти легендарной актрисы сообщили в пресс-службе новосибирского Театра юного зрителя (ныне – театр «Глобус»), пишет РИА «Новости». 102-летняя Зоя Булгакова, работавшая в жанре травести, скончалась в пятницу, 3 февраля.

Она родилась 24 декабря 1914 и была старейшей актрисой театра в России.

Булгакова всю жизнь оставалась предана одному театру – на службу в Новосибирский ТЮЗ она поступила в 1932 году.

У нее была уникальная способность играть детей в возрасте 7-9 лет. Именно она стала одной из первых советских актрис в жанре травести, прославившись ролями в таких спектаклях, как «Конек-Горбунок», «Синяя птица» «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева».

В 1945 году Булгакова одной из первых получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Прощание с актрисой будет проходить 6 февраля в новосибирском Доме актера.