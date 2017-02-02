Культура и ТВ
Источник: Reuters
07:21, 02 Февраля 2017 Версия для печати

На столетие певицы Веры Линн ее хиты переведут в цифровой вариант

Британская певица Вера Линн отметит столетие выпуском нового альбома со своими классическими песнями в цифровой обработке.

Как сообщает агентство Reuters, новая пластинка будет называться Vera Lynn 100 и выйдет 17 марта, за три дня до юбилея певицы. В сборник войдут такие композиции, как «We'll Meet Again» и «Sailing», которые стали национальными символами британской культуры ХХ века.

«Это по-настоящему удивительно, что люди все еще наслаждаются песнями из тех далеких лет, возвращая к жизни эмоции того времени. В конце концов, я просто делаю свою работу как певица, и это прекрасно — слышать собственные песни, представленные в совершенно новом виде», — заявила Линн.

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Седова Анастасия

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