Кинозастолье Sobesednik.ru: Встречаем День сурка... пончиками!

2 февраля не все прогрессивное человечество, но внушительная его часть (наши американские братья) отмечают День сурка

Кулинар Sobesednik.ru Наталья Ванденко рассказала о том, что принято есть в День Сурка.

2 февраля не все прогрессивное человечество, но внушительная его часть (наши американские братья) отмечают День сурка.

Ну, вы наверняка знаете эту забаву: сурка будят, он высовывает физиономию из норы и, если не видит своей тени, выбирается наружу, если видит – пугается и ретируется. Первый тип поведения зверского синоптика свидетельствует о том, что весна на носу, второй – предрекает, что зима продлится еще шесть недель.

Я бы не простила себе упущенной возможности напомнить вам о чудесном одноименном фильме, который наверняка будут крутить по телевизору 2 февраля. Заклинаю, не пропустите! Не буду спойлерить, ибо точно знаю, что есть счастливчики, которые его еще не видели. Завидую, ведь у них впереди это открытие: то ли сказка, то ли притча, которая, конечно, ложь, но в ней легко считывается намек: вы можете изменить окружающий мир, только изменив себя. И у вас всегда есть этот шанс.

«Иногда мне кажется, – говорит в одном из эпизодов главный герой Фил Коннорс, – что в жизни нужно попробовать все». Иногда мне кажется, он чертовски прав. Если, высовываясь из норы, вы пугаетесь собственной тени, ваша зима будет холодной, серой и продлится до конца ваших дней. Это и цитата, и примета, которая работает. Надоела зима – выбирайтесь из нор, возьмите себе за правило каждый день делать то, что раньше не делали. Начните прямо сейчас. Вот хоть пончиков американских напеките. Они так аппетитно и призывно возлежат в кафешке «Тип-Топ», где завтракают герои. Вы ведь их еще не готовили? А зря! Нежные, воздушные, буквально тающие во рту. Попробуете?

Следите за руками

Понадобится: 500 г муки, 250 г молока, 2 яйца (желтки), 60 г сахара, 40 г сливочного масла, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 10 г ванильного сахара, 1 ч. л. соли без горки, растительное масло для фритюра.

Готовые пончики можно полить растопленным шоколадом, покрыть глазурью, посыпать сахарной пудрой или съесть прям так Фото: Global Look Press

Слегка подогрейте молоко, в половине растворите дрожжи. Пока они просыпаются и поднимаются, соедините яичные желтки, сахар и масло (желтки и масло должны быть комнатной температуры). Влейте дрожжи, перемешайте, добавьте просеянную муку, соль и ванильный сахар, оставшееся молоко. Хорошенько вымесите тесто, оно должно получиться однородным, немного липким. Скатайте из теста шар, поместите в глубокую емкость, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час-полтора.

Подпылите мукой рабочую поверхность, выложите тесто, раскатайте в пласт толщиной 1–1,5 см. Стаканом вырежьте круг, маленькой стопочкой – серединку. Пока пончики поднимаются, разогрейте масло и обжаривайте каждый донатс по 1–1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Вынимайте и складывайте на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Готовые пончики можно полить растопленным шоколадом, покрыть глазурью, посыпать сахарной пудрой или съесть прям так. Это о-о-очень вкусно!

И вот вам напоследок еще одна цитата: «Каждый день может быть идеальным – надо только хорошо поработать». Похоже, с этим не поспоришь.