Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №4-2017
07:08, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Кинозастолье Sobesednik.ru: Встречаем День сурка... пончиками!

2 февраля не все прогрессивное человечество, но внушительная его часть (наши американские братья) отмечают День сурка
2 февраля не все прогрессивное человечество, но внушительная его часть (наши американские братья) отмечают День сурка
Фото: Стоп-кадр YouTube

Кулинар Sobesednik.ru Наталья Ванденко рассказала о том, что принято есть в День Сурка.

2 февраля не все прогрессивное человечество, но внушительная его часть (наши американские братья) отмечают День сурка.

Ну, вы наверняка знаете эту забаву: сурка будят, он высовывает физиономию из норы и, если не видит своей тени, выбирается наружу, если видит – пугается и ретируется. Первый тип поведения зверского синоптика свидетельствует о том, что весна на носу, второй – предрекает, что зима продлится еще шесть недель.

Я бы не простила себе упущенной возможности напомнить вам о чудесном одноименном фильме, который наверняка будут крутить по телевизору 2 февраля. Заклинаю, не пропустите! Не буду спойлерить, ибо точно знаю, что есть счастливчики, которые его еще не видели. Завидую, ведь у них впереди это открытие: то ли сказка, то ли притча, которая, конечно, ложь, но в ней легко считывается намек: вы можете изменить окружающий мир, только изменив себя. И у вас всегда есть этот шанс.

«Иногда мне кажется, – говорит в одном из эпизодов главный герой Фил Коннорс, – что в жизни нужно попробовать все». Иногда мне кажется, он чертовски прав. Если, высовываясь из норы, вы пугаетесь собственной тени, ваша зима будет холодной, серой и продлится до конца ваших дней. Это и цитата, и примета, которая работает. Надоела зима – выбирайтесь из нор, возьмите себе за правило каждый день делать то, что раньше не делали. Начните прямо сейчас. Вот хоть пончиков американских напеките. Они так аппетитно и призывно возлежат в кафешке «Тип-Топ», где завтракают герои. Вы ведь их еще не готовили? А зря! Нежные, воздушные, буквально тающие во рту. Попробуете?

Следите за руками

Понадобится: 500 г муки, 250 г молока, 2 яйца (желтки), 60 г сахара, 40 г сливочного масла, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 10 г ванильного сахара, 1 ч. л. соли без горки, растительное масло для фритюра.

Готовые пончики можно полить растопленным шоколадом, покрыть глазурью, посыпать сахарной пудрой или съесть прям так
Готовые пончики можно полить растопленным шоколадом, покрыть глазурью, посыпать сахарной пудрой или съесть прям так
Фото: Global Look Press

Слегка подогрейте молоко, в половине растворите дрожжи. Пока они просыпаются и поднимаются, соедините яичные желтки, сахар и масло (желтки и масло должны быть комнатной температуры). Влейте дрожжи, перемешайте, добавьте просеянную муку, соль и ванильный сахар, оставшееся молоко. Хорошенько вымесите тесто, оно должно получиться однородным, немного липким. Скатайте из теста шар, поместите в глубокую емкость, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час-полтора.

Подпылите мукой рабочую поверхность, выложите тесто, раскатайте в пласт толщиной 1–1,5 см. Стаканом вырежьте круг, маленькой стопочкой – серединку. Пока пончики поднимаются, разогрейте масло и обжаривайте каждый донатс по 1–1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Вынимайте и складывайте на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Готовые пончики можно полить растопленным шоколадом, покрыть глазурью, посыпать сахарной пудрой или съесть прям так. Это о-о-очень вкусно!

И вот вам напоследок еще одна цитата: «Каждый день может быть идеальным – надо только хорошо поработать». Похоже, с этим не поспоришь.

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