Ирина Першина о "Склифосовском": Аверин ведет себя не как врач

«Медицинская тема, что и говорить, сегодня крайне популярна на российском телевидении...»

Ведущая программы «Доктор И...» на ТВЦ Ирина Першина поделилась с Sobesednik.ru мнением о сериале «Склифосовский».

Канал «Россия» завершил показ очередного сезона сериала «Склифосовский».

Медицинская тема, что и говорить, сегодня крайне популярна на российском телевидении. И неудивительно. У врачей столько интересных ситуаций и историй, что только записывай и кино снимай – даже придумывать сценаристам ничего не надо!

Но авторы этого сериала сэкономили на специалистах-консультантах.

Мелких неточностей вроде бы нет. Операции имитируют правильно. Проблема в другом. Вот, например, больница: сразу бросается в глаза, что снимали в декорации.

Актеры – Максим Аверин, моя любимая Елена Яковлева и остальные – ведут себя не как врачи. Настоящие – те совсем другие. Иначе и держатся, и шутят. А тут артисты «играют во врачей».

Это бросается в глаза. Скажем, одна из ключевых драматических линий: героя Аверина бойкотировали коллеги, а потом уволили из больницы, считая виновным в смерти пациента. Ну не бывает так! Да каждый практикующий врач понимает, что все под Богом ходим, а уж хирурги в особенности, завтра любой может оказаться в такой же ситуации. Никто не будет травить коллегу за врачебную ошибку. Вообще, чем дольше работаешь в медицине, тем больше становишься философом.

Словом, мне лично смотреть неинтересно. А есть ведь медицинские сериалы, за которыми следишь с удовольствием! Куда более реальными и оттого привлекательнее были, к примеру, «Интерны». Там и истории настоящие, как действительно бывает в больницах, и более точно подмечены характеры героев, и юмор – а он у врачей специфический… И больница производит впечатление реальной.

В «Склифосовском» ничего этого, к сожалению, не увидела.