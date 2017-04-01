Илья Шакунов: Прекрасно ставлю уколы и вырываю зубы

Sobesednik.ru поговорил с актером Ильей Шакуновым о его работе в телесериале «Один против всех».

На НТВ идет криминальная драма «Один против всех», в которой главные роли сыграли однокурсники – Михаил Пореченков и Илья Шакунов. Герой Михаила – Жженов – хороший полицейский, герой Ильи – Ганецкий – плохой.

– В последнее время артисты стараются не афишировать, что снимались в Крыму. Неужели и правда не пускают после этого на Украину?

– Да, я сам с этим столкнулся. Ехал на пробы в Киев, но завернули на границе, сказали, что теперь я три года невъездной на Украину. Что я делал в Крыму, их не волнует. У них там свои законы, им решать. Их действия избирательны, чем они руководствуются – не объясняют.

– Вы в Крыму только работаете или еще и отдыхаете?

– В Питере всего 60 солнечных дней в году, и те преимущественно зимой, поэтому для нас важно бывать на море. Раньше мы каждый год летали на Сицилию, там хорошо, безлюдно, но ребятки подросли и там стало скучновато. Теперь каждый год ездим в Крым, есть у нас парочка любимых мест. Сицилия – тот же Крым, только вид сбоку. Финский залив при хорошей погоде тоже смахивает на пейзажи Крыма и Сицилии. Я не любитель открывать новые места, выбираю что попроще и подешевле.

– Как вы проводили время в Крыму с Михаилом Пореченковым после окончания съемочного дня?

– Михаил – мой однокурсник, вместе учились на курсе Вениамина Фильштинского в ЛГИТМиКе (Ленинградском институте театра, музыки и кино), поэтому нам вместе всегда комфортно, удобно, замечательно. Общаемся в основном во время съемок, так как он живет в Москве, я – в Питере. Бывает, вместе ужинаем, о чем-то разговариваем.

– Берете семью в экспедиции?

– Редко, дети пока маленькие: Василисе – 12, Макарию – шесть, в этом году пойдет в школу. Все завязано на детях. Только что положил спать одного, надо класть вторую, а она от книжки оторваться не может. Читает запоем, может в книжном магазине торчать по 4 часа, вот и ночью то и дело ловлю на том, что под одеялом с фонариком читает. Младший весь вечер просит вырвать ему молочный зуб, шатается уже дней пять.

– Вы же учились в медицинском, наверное, вырвать зуб – пустяковое дело?

– У меня двое детей, поэтому я, как любой нормальный родитель, прекрасно ставлю уколы, разбираюсь в вывихах, по вечерам вырываю зубы (смеется).

«Сменилось три режиссера, каждый придумывал свои ходы, я опасался, что получится рваная история. Но режиссер Володя Виноградов все талантливо закруглил...» Фото: Global Look Press

– Ваша супруга Анна Дюкова тоже востребованная актриса. Следите за творчеством друг друга?

– С ней мы все вместе обсуждаем, косточки друг другу моем. Недавно мы с Аней вместе снимались в сериале «Григорий Р.», правда, наши персонажи там не пересекались, но сцены с участием супруги я посмотрел, и мне очень понравилось, что она там сотворила!

– А как вы находите Владимира Машкова в роли Распутина?

– Мне нравится, как работает Володя, он всегда включен, серьезно относится к репетициям, коллегам на площадке. Сериал целиком я не смотрел. Давно не верю в наш кинематограф. Мейнстрим, который сегодня выдают за кино, не имеет отношения к искусству.

– Что было сложного в проекте «Один против всех»?

– Снимали мы больше года с перерывами. Было три периода съемок – зимой, летом и не пойми когда, кое-что переснимали заново, менялся текст, мотивы персонажей. Сменилось три режиссера, каждый придумывал свои ходы, я опасался, что получится рваная история. Но режиссер Володя Виноградов все талантливо закруглил.

– Желаете своим детям актерской судьбы?

– Никому не советую идти в актеры – тяжело, ужасно...

– Но вы же востребованный актер!

– Ничто не отменяет зависимости. А она убивает в тебе почти все. Знаю многих артистов, которые уже никогда не состоятся, не потому, что они неталантливые, а потому, что привыкли быть зависимыми. Яркий свет влияет на глаза артиста, кожа портится от грима, так и личность уничтожается зависимостью, в театре – от режиссера, нельзя иметь свое мнение. В кино – сплошное подлизывание, которое, мягко скажем, портит человека. Ты как проститутка, только торгуешь не телом, а душой, а что может быть хуже? Но если горишь творчески, то все оправданно и ты не замечаешь этих издержек.

– Часто приходится чем-то жертвовать ради роли?

– Всегда жертвуешь ради роли своей жизнью. Только что жена выпускала премьеру в театре, так я ее не видел два месяца.

– Вы давно в браке с Анной, даты отмечаете?

– Мы вместе лет 15. Рано пока отмечать, вот доживем до 25...