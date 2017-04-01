Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №4-2017
06:02, 02 Февраля 2017 Версия для печати

День в истории с Борисом Бурдой. 308 лет назад спасли Робинзона Крузо

Дик Ван Дайк в роли Робинзона
Дик Ван Дайк в роли Робинзона
Фото: Global Look Press

Знаток истории Борис Бурда рассказал Sobesednik.ru о Робинзоне Крузо и его прототипе.

К острову Мас-а-Тьерра в этот день 1709 года пристало английское судно «Герцог» и неожиданно обнаружило там жителя – боцмана Александра Селкирка, склочника и скандалиста, который так пособачился со своим капитаном, что потребовал оставить его на этом безлюдном берегу с минимальными запасами. Топором он выстроил себе хижину, с ружьем охотился на одичавших коз (поначалу пришлось питаться одними моллюсками), Библию читал сам себе вслух, чтоб не забыть, как разговаривать, из старых обручей от бочек сделал себе нож, из козьих шкур сшил одежду, но не обувь – его ноги так огрубели, что он ходил босиком.

Борис Бурда
Борис Бурда
Фото: Стоп-кадр YouTube

Без людей ему стало достаточно тошно, но от приставших к берегу испанских кораблей он спрятался – британского капера они бы не пощадили, а вот на корабле под родным «Юнион Джеком» он решился вернуться на родину. Там о нем прослышал некто Даниэль Фо, для пущей важности добавивший спереди к фамилии частичку «де», – авантюрист, памфлетист, фабрикант, государственный преступник, приговоренный к позорному столбу, а потом британский разведчик и глава всей секретной службы королевства. Послушав рассказы Селкирка, он в 51 год издал свой первый роман – лучший и самый известный из более чем пятисот написанных им произведений. Сам Селкирк вернулся к ремеслу моряка и в звании лейтенанта умер у берегов Ганы от желтой лихорадки. А остров Мас-а-Тьерра потом переименовали в честь героя написанного романа. Теперь он называется Робинзон-Крузо.

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Бурда Борис

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