Владимир Винокур: За 48 лет дружбы с Лещенко мы ни разу не поругались

Sobesednik.ru поговорил с Владимиром Винокуром по случаю юбилея его друга – Льва Лещенко.

1 февраля народному артисту РСФСР Льву Лещенко исполняется 75 лет. В преддверии юбилея лучший друг певца – юморист Владимир Винокур – рассказал про их многолетнюю дружбу, розыгрыши, которые являются неотъемлемой частью их жизни, а также поделился, какой подарок получит Лев Валерьянович в этом году от Владимира Винокура.

– Владимир Натанович, как началась ваша дружба?

– Мы познакомились, когда я вернулся из армии. В солдатской форме пришел поступать в ГИТИС. Во дворе института меня встретил молодой человек и сказал: «Солдат, ты поступать? Я из приемной комиссии, могу тебя прослушать». Cогласился. Он меня повел в аудиторию, там сидели еще молодые люди и даже пианистка. Я пел, танцевал, рассказывал стихи, басню, прозу, все как положено. Этот парень сказал, что у меня шансы есть и что завтра на экзамене поддержит. На следующий день я пришел на экзамен, а его нет среди членов комиссии. Декан факультета говорит мне: «Солдат, а почему ты не пришел на консультацию вчера?», а я ответил, что был и что меня слушал член приемной комиссии, но его сейчас нет. В этот момент открывается дверь и показывается тот самый парень. Я стал кричать: «Вот он, вот он!», а декан говорит: «Лещенко, закрой дверь с обратной стороны, обнаглели выпускники!» Так я понял, что меня просто разыграли. Ну а потом мы сдружились, потому что я попал к тем же педагогам, которые учили Льва. За те 5 лет, что я учился, мы успели возгордиться тем, что Лёва стал популярным. Он еще студентом был артистом Театра оперетты, а потом его взяли на радио, где он спел свои песни «За того парня» и позже «День Победы». Когда я стал работать в Театре оперетты, мы стали еще чаще общаться, и так мы сравнялись, уже и не думали, кто раньше, а кто позже закончил институт. Сейчас нашей дружбе уже 48 лет. А как раз в 2019 году будет 50 лет нашей дружбе – это следующий юбилей, который мы обязательно отметим.

– За столько лет дружбы случались ссоры или паузы в общении?

– Сложно поверить, конечно, но никогда такого не было. Потому что мы занимаемся разным делом. Лев – прекрасный певец, а я – юморист, и мы как бы дополняем друг друга. На праздниках вместе поем и ведем концерты. Лёва очень веселый человек в жизни, на мой взгляд, мог бы даже работать комедийным актером, но кто поверит, что человек, который спел «День Победы», может рассказывать веселые истории.

– Любите разыгрывать друг друга?

– Постоянно. Как-то раз мы поехали в Германию на фестиваль. Там купили одинаковые концертные туфли. Я решил разыграть Лёву. В его коробку положил два левых башмака, а себе два правых. Я думал, что сейчас прилетим в Москву и он обнаружит, что у него два левых, а я бы сказал, что у меня нормальная пара. Летим в самолете, и он говорит (Владимир Винокур начинает пародировать голос и манеру разговора Льва Лещенко. – Ред.): «Вова, представляешь, немцы – законопослушные люди, я обалдел! Стал мерить башмаки, а у меня вдруг два левых, так еще и разного размера. Хорошо, был магазин открыт, я пошел и обменял». Вот так он меня разыграл в ответ, сам того не подозревая. А моя коробка с двумя правыми ботинками так и лежит на даче – там мой 42-й размер и его 44-й.

– Как Лев Валерьянович относится к тому, что вы его пародируете?

– Я скажу больше: мы и в жизни все время друг друга изображаем. Он меня все время пародирует в ответ. Он показывает, как я трясу головой и рукой. Мы все время веселимся и никогда не обижаемся друг на друга.

– Часто вместе собираетесь?

– Очень! И жены наши дружат.

– Какие подарки друг от друга вы больше всего запомнили?

– Подарков было очень много. Для него я всегда сам выбираю подарок. И кстати, это нужные вещи, а не безделушки. У меня есть любимый смокинг, который подарил Лёва. Я его ношу только по большим праздникам и на самые ответственные концерты. И туфли еще лакированные – это тоже его подарок. А я ему дарил часы. Он очень любит спортивные часы – они показывают два времени. В этом году я склоняюсь тоже к часам, только уже не спортивным, а очень солидным, по возрасту. А еще на его концерте сделаю пародию на него, а потом сниму парик и буду петь своим голосом, думаю, ему понравится.

А вообще, я Льва поздравляю с совершеннолетием. Пока у него горят глаза и он улыбается при виде красивых женщин – до тех пор он молодой!