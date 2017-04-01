Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №4-2017
15:02, 01 Февраля 2017 Версия для печати

На новой "Минуте славы" Михаила Боярского заставят снять шляпу

Михаил Боярский
Михаил Боярский
Фото: Стоп-кадр YouTube

Новым лицом шоу «Минута славы» вместо Александра Олешко станет Михаил Боярский, узнал Sobesednik.ru.

Народный артист взялся вести шоу «Минуты славы», причем в неожиданном амплуа.

Этот сезон будет юбилейный – первый эфир проекта стартовал десять лет назад, в 2007-м. По случаю круглой даты неожиданных поворотов и сюрпризов обещают по максимуму. Первый из них – вечный мушкетер будет без шляпы.

В жюри пригласили тоже топовых фигур. Владимир Познер, Рената Литвинова, Сергей Юрский, Сергей Светлаков. Привлекли их в проект не без труда. Если Боярский согласился сразу, то Литвинова и Светлаков раздумывали: у обоих много работы и предложений. Познер, как рассказали «Собеседнику» в «Красном квадрате» (производитель телешоу), затребовал личного знакомства с авторами и создателями проекта. Видимо, остался доволен этой встречей, раз он в жюри. Возможно, впрочем, в кинокомпании кокетничают. Мало найдется звездных персон, кто осмелится отказать «Первому каналу».

Юрский, как и Боярский, согласился сразу. Его отец Юрий Сергеевич несколько лет был худруком Цирка на Цветном бульваре. И для народного артиста «Минута славы», где немало цирковых номеров, погружение в шоу – это как возвращение в свое детство.

«Цирка», заверяют авторы проекта, в юбилейном сезоне будет особенно много. Причем обещаются не банальные шпагоглотатели, канатоходцы или жонглеры (те, другие и третьи уже бывали в программе), а нечто «грандиозное в каждом выпуске – зрители такого точно не ожидают». Также будет новая суперсовременная студия.

Осталось добавить, что Александра Олешко, Юлии Ковальчук, Дмитрия Шепелева и других медийных персон, которых зрители видели в прежних сезонах, в новом не будет – не пригласили.

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Катаева Виктория

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