Директор сети "Люксор": Исчезнут две трети западных фильмов

Вновь говорят о том, что пора помочь российскому кино, прижав зарубежное. Чем это может кончиться, узнал Sobesednik.ru.

Фонд кино предложил поднять пошлину за показ каждого иностранного фильма до 5 млн рублей (сейчас 3,5 тыс.). Минкульту идея понравилась. Чиновники объясняют, что доходы пойдут на создание новых отечественных кинокартин. Мнение киносообщества разделилось: режиссеры и продюсеры потирают руки, а вот прокатчики удручены.

– Не тот путь видит Министерство культуры, – комментирует Sobesednik.ru генеральный директор сети кинотеатров «Люксор» Сергей Сорочкин. – Хочется думать, что такие меры все-таки не будут введены, потому что эта «пугалка» совсем не проработанная! Сумма в 5 миллионов – запредельная! Из репертуара исчезнет 2/3 зарубежных фильмов. Причем какие-то компании, которые привозят зарубежное независимое кино, закроются. Чтобы дистрибьюторам выпустить в прокат фильм, нужно потратиться на озвучание, дубляж, рекламу... И еще заплатить пять миллионов пошлины?! Конечно, невыгодно. Не может репертуар кинотеатра состоять из трех фильмов! Обязательно нужен ассортимент. А в России хорошей продукции выпускают мало – пять более-менее кассовых фильмов в год или даже меньше. Из-за этих мер будет показываться наше низкопробное кино, на которое зритель не ходит.

С этим мнением согласен и гендиректор сети кинотеатров «КАРО» Ник Глушко:

– Если примут подобные решения, то минимальный и гарантированный кассовый сбор картины должен составлять не менее 20 млн рублей. Артхаусные фильмы и фильмы ограниченного проката просто перестанут показывать в России. Это в свою очередь затормозит развитие индустрии в целом: многозальные кинотеатры будут пустовать, а смысла в открытии новых больших площадок не будет. Соответственно и возможностей для показа российского кино станет меньше.

Однако прокатчики рискуют остаться в меньшинстве: слишком многие в нашей киноиндустрии давно и активно ратуют за то, чтобы прижать хвост западным фильмам на нашем рынке.

– Плохо, когда такая картина, как «Хороший мальчик», которую мы выпустили в прошлом году, не может найти себе место в прокате из-за столпотворения зарубежного кино, – сетует соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский. – Хотя, судя по первому уикенду проката, зритель полюбил нашу ленту. Но в сроках проката нас ограничили, ссылались на то, что есть жесткие обязательства перед зарубежными партнерами и на нас не хватает экранов. Хороший российский фильм имеет право получить своего зрителя, однако его выдавливают с рынка.

Истина, вероятно, лежит посередине. Российская киноиндустрия знает, что, если прижмут западное кино, ее доходы возрастут. Однако не приведет ли это к тому, что зритель вообще перестанет ходить в кинотеатры? Если из-за импортных пошлин взлетят цены на билеты, а качество фильмов при этом упадет, такое вполне может случиться.