"Рай" с Михалковым: как вручали кинопремию "Золотой Орёл"

Никита Михалков признал, что американский «Оскар» престижнее российского «Орла», узнал Sobesednik.ru.

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» не попал в число номинантов на «Оскар», но получил две главные награды на «Золотом орле» – премии, считающейся «михалковской».

Драма есть, а зрителя нет

По некоторым кинодеятелям, идущим на церемонию «Золотой орел», можно было угадать, получат они награду или нет. Лощеный Сергей Шакуров, например, светился от счастья и был преисполнен патриотического оптимизма:

– Идет мощное наступление производителей нашего кино. Одна премьера за другой. Полупустых залов на наших картинах мы не видим. Зритель любит наше кино!

Шакуров получил «Орла» за лучшую роль второго плана в фильме «Экипаж».

Куда мрачнее выглядел Александр Адабашьян, который на просьбы сфотографироваться или пообщаться отвечал: «Нет-нет-нет», отмахивался пригласительным и шел дальше.

Зато гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров не согласился с экстазом Шакурова более откровенно:

– 70–80 картин в год – это очень мало для России. Франция делает 400 картин, шведы – 50, а там 9 миллионов населения. Надо наращивать производство. Как минимум до 250–300 картин.

– В каких жанрах мы делаем успехи, а в каких проваливаемся?

– Сложно сказать, поскольку речь часто идет о 4–5 картинах. Но вот в музыкальном жанре у нас вообще ничего не происходит. Он полностью умер. Американцы пусть не так много, но делают.

Экс-шоумен Александр Цекало – в последние годы успешный сериальный продюсер. Он получил «Орла» за «Клима» (телефильм года).

– К сожалению, в нашем кино пока не идет хорошая драма, такая, как «Осень в Нью-Йорке», – сказал мне Цекало, отвлекшись от фотосессии. – Боевики и комедии вроде освоили, а чтобы зрители ходили на серьезное кино – этого пока нет.

– Но в России драма должна быть сильной, у нас же такая литература!

– Вот так: драма есть, а зрителя нет, – вздохнул Александр.

«Православные» поджигатели

Сама церемония показала, насколько тотально наше кино зависит сегодня от Минкульта. Министр Мединский произнес речь, в которой предстал одновременно в роли пиарщика и вождя.

– Помните! – восклицал он. – Каждый раз, когда вы покупаете билет [на российский фильм], вы поддерживаете российское кино! Голливуд без вашего билета проживет, а вот наше кино нет! Год российского кино завершен. Да здравствует эра российского кино!

Выводы собравшиеся сделали правильные. Актриса Ирина Медведева не удержалась и повторила со сцены патетические слова Мединского: «Да здравствует эра российского кино!», а сценарист Юрий Арабов поблагодарил министра «за поддержку нашей утлой лодочки» и призвал создать «альтернативную прокатную сеть» (для отечественных фильмов), хотя и признал, что «в первое время она будет убыточна».

Чиновники усиливают свою власть над творческими людьми, но когда режиссера нужно оградить от давления, безмолвствуют.

– Сегодня (27 января. – К. Б.) опубликовано письмо некой организации с призывом сжигать кинотеатры, где будут показывать наш фильм, – рассказал «Собеседнику» грустно бродивший по коридорам «Мосфильма» Алексей Учитель, режиссер картины «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Кшесинской. – Почему правоохранительные органы не реагируют на эти призывы, я не понимаю.

Может, потому, что тот же Минкульт сам постоянно бросает эти «маячки» о том, что кино делится на полезное и вредное для страны?

«Орел» и «Оскар»

В отличие от Мединского, в адрес «крестного отца» «Золотого орла» Михалкова челом в этом году не били. Но церемония прошла под знаком возродившегося братского союза Михалкова и Кончаловского.

– Никита Сергеевич, фильм вашего брата не попал в число номинантов на «Оскар». Как вы это прокомментируете? – дергаю за левый рукав Михалкова (его правая рука была в специальной повязке: порвал бицепс во время катания на лошади, поэтому вместо рукопожатий весь вечер нежно обнимал и целовал подведомственное киносообщество).

– «Оскар»? Там слишком много привходящих обстоятельств, порой очень внешних.

– Для вас эта награда обесценилась за последнее время?

– Нет, почему? «Оскар» есть «Оскар». Я никогда им особенно не кичился, но и не могу сказать, что спустя время стал к нему относиться пренебрежительно. Все равно это самая крупная награда в мировом кино. Получившему «Оскара» открываются другие возможности: продюсеры обращают на него внимание, дают больше денег. Я не сравниваю «Оскар» с «Орлом», это глупо, но мне важнее внутренняя жизнь нашего кино, чем американской киноакадемии. Они там прекрасные и профессиональные люди, но, во-первых, я не очень уверен, что все они смотрят всё. Во-вторых, «Рай» попал в шорт-лист, и это тоже имеет значение. Ну а победа в основных номинациях на «Орле» говорит о том, что это знаковая картина, мимо которой нельзя пройти. Для меня, по крайней мере.

– Выбирать между «Раем» и «Экипажем», наверное, непросто? Это ведь абсолютно разные фильмы, – кидаю последнюю реплику Михалкову, на которого уже наваливается толпа фотографов.

– У каждого, кто голосовал, свои критерии. «Рай» оторвался от конкурентов значительно. Это доказывает, что кинематографистов сегодня интересуют поиски смыслов. А то, что в номинантах присутствует и кино дорогое, полное спецэффектов, страстей, стрельбы, доказывает, что мы не забываем и о развлекательных массовых жанрах. «Рай» не соберет и тысячной части того, что соберет «Экипаж» или «Дуэлянт». Но это знаковый фильм, его отметили, значит, мы остаемся серьезной кинематографической державой.

Кстати, обласканный «Орлом» Кончаловский является президентом конкурирующей киноакадемии «Ника». Получив главный приз, Андрей Сергеевич передал «Орлу» от «Ники» привет. Границы между некогда враждовавшими кинопремиями стираются. Склюет ли под этим соусом золотой хищник первую российскую национальную премию (учреждена без участия Михалкова и старше «Орла» на 14 лет), которой все труднее искать деньги на церемонию, покажут ближайшие несколько лет.

Раздача орлов. Фавориты церемонии

«Экипаж» – 5 призов

«Рай» – 3

«Дуэлянт» – 3

«Клим» – 2

«Дама пик» – 2

«Тихий Дон» – 1

«Монах и бес» – 1

«Маргарита Назарова» – 1

«Самый лучший день» – 1

«Кровавые бивни» – 1

Еще награда, сэр! Орденоносец Ливанов

В последние годы на «Золотом орле» перестали вручать почетные призы зарубежным кинематографистам. Только своим. В этом году был отмечен вклад в историю кино Василия Ливанова. Правда, накануне советский Шерлок Холмс уже получил от Путина орден, так что на «Золотого орла» он пришел и без того увешанный наградами. «Прошу никого не удивляться, я уже второй день так, – сообщил Ливанов. – При каждом случае надо надевать ордена, пока они, как сказала Раневская, не превратились в похоронные принадлежности».