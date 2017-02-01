Украина без "Дождя": удушение свободы слова или наивность и иллюзии?

Расположение Медведева (на фото с Н. Синдеевой) и Порошенко не уберегло канал от проблем ни в России, ни в Украине

Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах запрета российского телеканала «Дождь» в Украине.

По решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины телеканал «Дождь», редакция которого расположена в Москве, в течение месяца будет отключен на всей территории страны. Сказать, что жаль – ничего не сказать. Но виноват в случившемся сам «Дождь».

«Дождь» – единственный российский телеканал, который еще продолжает вещать в Незалежной. Ранее, в 2015–2016 годах, были под разными предлогами (от обвинений в призывах к свержению конституционного строя до показа лиц, угрожающих нацбезопасности Украины) запрещены «Первый», «Россия 1», НТВ и десятки более мелких каналов. «Дождь», в отличие от них, подвергал критике российскую власть, регулярно представлял точку зрения украинцев (в том числе при освещении конфликта в Донбассе) – в общем, воспринимался как оппозиционный. На одной из своих пресс-конференций президент страны Петр Порошенко призывал «не смотреть других российских телеканалов, а смотреть только «Дождь». Но вот теперь запрещен и он. Почему?

У Нацсовета две четкие претензии. «Дождь» показывал рекламу (российскую), а по украинским законам делать это иностранным каналам нельзя. Исключение делается для компаний, «подпадающих под юрисдикцию государств – членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении». Россия ни в одну категорию не попадает. Но нарушал закон «Дождь» и задолго до того – и никаких предупреждений, по словам руководства, не получал. То есть до какого-то момента просто закрывали глаза. И вот тут возникает вопрос: почему владельцы «Дождя» за несколько лет «слепоты» украинских контролеров так и не адаптировали свой эфир под законодательство страны-вещателя? На кого из-за своей безалаберности теперь стоит обижаться?

Член Нацсовета Сергей Костинский не скрывает: крае-угольным камнем при принятии нынешнего решения о запрете стала позиция «Дождя» по наболевшему крымскому вопросу. Кстати, сам украинский чиновник родом из Крыма и уехал в Киев сразу после появления на полуострове «вежливых людей». «Есть простой тест, как проверить, кто друг, а кто враг Украины – спросить его, чей Крым», – говорит он. Доказательства Костинского беспощадны: «Дождь» не один, а несколько раз (в репортажах и показывая карту) в минувшем году давал на контрольный вопрос ответ, устраивающий Москву. Формально он прав, но Синдеева парирует: если бы ее канал «отписал» Крым Украине, то ее сотрудники сели бы лет на 5 уже в России – за посягательство на территориальную целостность. Поскольку «Дождь» – российский канал, то и исполняет российские законы. Хотя они в данном пункте и противоречат украинским.

И снова вызывает недоумение наивность руководства канала.

– Украина не первый год живет в логике войны, которая не предусматривает полутонов, – констатирует ведущий «Дождя» Олег Кашин. – Некоторые в России думают, что если они не любят Путина, то автоматически становятся друзьями Украины. Это иллюзия, и от нее надо избавляться.

Неужели владельцы «Дождя» полагали, что хватит полумер? Тем более что никаких «подвигов» от них и не требовалось. Надо было всего лишь подумать и предусмотреть. Как сделали многие другие иностранные СМИ, вещающие на Украине. Пресловутую линию разграничения они называют границей между Херсонской областью и полуостровом Крым, не уточняя его юрисдикцию. А карты не показывают. Вот так просто – и никаких проблем.

Понятны причины, по которым журналисты «Дождя» склонны драматизировать ситуацию. Но никакой трагедии нет. По оценке гендиректора канала Натальи Синдеевой, «Дождь» на Украине транслировали около 80 операторов, охватывая почти 500 тысяч домохозяйств. Охватывали – это еще не значит смотрели. На Украине популярны другие каналы. Какие-то более, какие-то менее профессиональные, но «Дождь» лидером эфира не был. Он давал объективное освещение процессов, происходящих в России, – да. В этом смысле Украина уподобилась России, которая не оставила на открытом ТВ альтернативного мнения. Теперь за полной картинкой украинским зрителям придется лезть в интернет, к чему мы уже давно привыкли.

Очень показательна реакция официальной Москвы на это «удушение свободы слова». Те, кто недавно сам гнобил, прессовал «Дождь» и выдавил независимый канал из кабельных сетей, вступились за обиженного. Песков, Захарова, Володин изображали возмущение и грозились дойти до ОБСЕ. Будто в России вольному «Дождю» воля. Ну а с другой стороны – не стучать же им на самих себя?