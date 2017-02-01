ТВ-откровения Елены Прокловой: продолжение следует?

Телеобозреватель Sobesednik.ru Ольга Сабурова – об откровенных воспоминаниях Елены Прокловой на центральном ТВ.

Сначала я думала, что откровения Елены Прокловой, с которыми та выступила под занавес 2016-го в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» (НТВ), – оплошность теряющей популярность и к тому же переживающей болезненный развод актрисы. Проклова, придется напомнить, похвасталась целой чередой романов со звездами. Кого-то, как Олега Янковского и Андрея Миронова, уже нет на свете. Правда, близкие их живы. А кто-то, как Олег Табаков, вполне себе здравствует. Дело, конечно, прошлое, но вряд ли Марине Зудиной приятно слышать даже о давних похождениях мужа. Тем более когда о них рассказывают на всю страну. Тем более так кокетливо, как это сделала Проклова. По словам Елены, Олег Павлович оказывал знаки внимания 16-летней актрисе (они снимались вместе в фильме «Гори, гори, моя звезда») задолго до того, как она стала Ларисой Ивановной и ее «захотел» Мимино. Однако Проклова, преисполненная достоинства, утверждала, что осталась чиста и непорочна. Спустя несколько лет она все-таки отдалась Табакову. Но не сразу же! Вот это актриса и считает предметом особой гордости.

На минувшей неделе Проклова снова пришла на телевидение. В программу Бориса Корчевникова «Прямой эфир» («Россия 1»). И снова рассказала о своих знаменитых любовниках. Повторная «оплошность» – это уже система. И она тем более вызывающая, что Проклова явилась к Корчевникову якобы повиниться перед обманутыми женами. Если бы она действительно хотела покаяться, пощадить их, то, наверное, уместнее было бы сделать это приватно, а не превращая в очередное телешоу. Кстати, по ходу программы оказалось: в ее вип-коллекции есть и еще один «трофей» – Михай Волонтир, партнер по фильму «Будь счастлива, Юлия!» Что-то подсказывает: женам актеров, когда-либо снимавшихся с Прокловой, стоит быть готовыми к любым сюрпризам. В фильмографии Елены – почти 40 фильмов. Партнеров – еще больше. Продолжение следует.