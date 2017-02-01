Сергей Маковецкий поймает "банду GTA"

Актер Сергей Маковецкий воплотит на ТВ образ полицейского, ловящего пресловутую «Банду GTA», узнал Sobesednik.ru.

Редко снимающийся в сериалах Сергей Маковецкий сделал исключение для проекта «Трасса смерти», съемки которого заканчивает НТВ. Вероятно, актера по-человечески задела недавняя резонансная история с деятельностью «банды GTA», орудовавшей на дороге М4 «Дон».

Маковецкий снялся в роли оперативника, который и поймает убийц. А поможет ему Андрей Мерзликин. Премьера сериала состоится в этом году.