Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №2-2017
06:08, 18 Января 2017 Версия для печати

Сергей Маковецкий поймает "банду GTA"

Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Фото: Global Look Press

Актер Сергей Маковецкий воплотит на ТВ образ полицейского, ловящего пресловутую «Банду GTA», узнал Sobesednik.ru.

Редко снимающийся в сериалах Сергей Маковецкий сделал исключение для проекта «Трасса смерти», съемки которого заканчивает НТВ. Вероятно, актера по-человечески задела недавняя резонансная история с деятельностью «банды GTA», орудовавшей на дороге М4 «Дон».

Маковецкий снялся в роли оперативника, который и поймает убийц. А поможет ему Андрей Мерзликин. Премьера сериала состоится в этом году.

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