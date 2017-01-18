Культура и ТВ
Источник: Facebook
09:06, 18 Января 2017 Версия для печати

Киев запретил фильмы Рязанова из-за актера, сыгравшего ополченца

Украина запретила к показу фильмы Эльдара Рязанова, где снялся российский актер Ян Цапник.

Глава украинского Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook заявил о том, что на Украине запретили транслировать два фильма российского режиссера Эльдара Рязанова. В «черный список» попали картины «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты». Данное решение было принято на основании обращения СБУ.

По словам Ильенко, причиной запрета стало участие в данных фильмах 48-летнего актера Яна Цапника, которого украинские власти внесли в список лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности Украины».

Это произошло после того, как актер сыграл ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент», что вызвало недовольство Киева.

В общей сложности к показу запрещены 18 фильмов, в которых принимал участие Цапник. Кроме того, как пишет веб-издание Ura.ru, актеру в течение пяти лет запрещен въезд на Украину.

Среди запрещенных кинокартин оказались такие фильмы, как «Ни шагу назад», «Роман выходного дня», «Зимнее танго», сериалы «Две судьбы», «Колдовская любовь», «Идеальный недостаток», «Королева бандитов».

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