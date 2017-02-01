Ольга Сумская: На Украине "Гречанка" стала хитом

Ольга Сумская рассказала Sobesednik.ru о «Гречанке» – первом после долгого перерыва украинском сериале на русском ТВ.

60 серий – это значит, герои и российский зритель будут вместе больше двух месяцев. Типичная мыльная опера, таких историй на ТВ сотни. Но появление на «Первом» показательно.

– Можем ли надеяться, что отношения между нашими странами потеплеют не только в кинобизнесе? – спросили мы исполнительницу главной отрицательной роли в картине украинскую актрису Ольгу Сумскую.

– Сложный вопрос. На Украине в сериальном производстве за эти два года мало что изменилось – российские артисты как снимались, так и продолжают сниматься у нас, и эти картины как выходили, так и выходят.

– А вот в России снятые на Украине ленты не показывали последние года два.

– Мне трудно об этом судить, я ведь живу в Киеве. Знаю, что наши артисты всё реже ездят сниматься в Россию. Многие из принципа, другие боятся осуждения соотечественников. К сожалению, эту чашку трудно склеить. С точки зрения политики вряд ли показ украинского сериала в России всерьез повлияет на отношения между государствами. Согласна, нам с вами нечего делить, но когда политики прислушивались к деятелям культуры? А напрасно.

– Давайте о картине. Главная претензия российского зрителя – сюжет слишком банальный, подобных историй в кино много.

– Это правда, историй немало. Но на Украине, например, зрители смотрели, активно обсуждали, узнают нас и подходят на улице, говорят теплые слова. Более того, сериал полюбился настолько, что в прошлом году (у нас премьера была год с лишним назад) картина получила «Телетриумф» – высшую телевизионную премию, наподобие российской «ТЭФИ». Этим фактом наша команда очень гордится. Возможно, любовь и энергия, которую мы вложили в свою работу, чувствуется и возвращается сторицей. Да и тему наш сериал поднимает вечную – взаимоотношения в семье. Только семья может спасти в тяжелое время, только в семье, вместе и рядом мы выстоим. История же наша в целом – о прощении, раскаянии, о том, как искупить свою вину.

– Это значит, ваша героиня в картине еще станет «хорошей»?

– Безусловно! Это произойдет постепенно. Когда человек не слышит никого, кроме себя, это неправильно.