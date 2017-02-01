Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №2-2017
15:04, 17 Января 2017 Версия для печати

Книга месяца: "Промельк Беллы" Бориса Мессерера

Борис Мессерер и Белла Ахмадулина
Борис Мессерер и Белла Ахмадулина
Фото: Global Look Press

Художник Борис Мессерер написал книгу воспоминаний о своей супруге Белле Ахмадулиной, узнал Sobesednik.ru.

Когда мужчина рассказывает о своей любимой женщине – это повествование не только об их отношениях. Это куда больше раскрывает нам характер самого мужчины.

«Промельк Беллы» – не только о Белле. Главный герой этой книги не Белла Ахатовна и даже не семья Мессерера – Ахмадулиной. Главный герой тут – само время, и книга эта – удивительный слепок жизни Москвы второй половины ХХ века, с ее героями и злодеями, с ее мифами и легендами, с ее сказками и былями. А Белла здесь – именно «промельк»: богиня, которая удерживает этот мир и во многом его создает.

Другие «промельки» – для кого-то ничуть не менее значимые: на страницах этой книги возникают друзья и соратники, родные, близкие, далекие, случайные, необходимые – Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Отар Иоселиани, Евгений Попов, Тонино Гуэрра... Количество всенародно любимых имен на десяток страниц текста оказывается зашкаливающим, но у Мессерера нет ни следа панибратства или, упаси бог, попытки возвысить себя. Это честный и откровенный пересказ отношений, без патины времени. Кажется, что все это было только вчера и о создании легендарного альманаха «Метрополь» участники событий вот-вот договорились всё в той же – не менее легендарной – мастерской художника.

Мессерер пишет невероятно четко, скупыми, но точными фразами – порой от бескомпромиссности текста бросает в дрожь. Свою роль в происходящем он определяет с самых первых страниц, все с той же наповал убивающей точностью и простотой: «Я был не сторонним наблюдателем, а участником этой безумной, но счастливой жизни. У меня всегда было много друзей, общение с которыми занимало значительную часть моего времени. Но главным моим жизненным инстинктом стало стремление хранить и беречь Беллу, ограждать ее».

Прошло каких-то полвека с момента описываемых событий, а кажется, что это было в какой-то другой, совершенной, невероятной, да попросту невозможной жизни.

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