Кирилл Разлогов: Камбербэтч примагничивает к "Холмсу"

Известный кинокритик Кирилл Разлогов поделился с Sobesednik.ru своим мнением о новом сезоне сериала «Шерлок».

В новогодние каникулы «Первый канал» начал показ нового, четвертого сезона британского «Шерлока Холмса». У себя на родине сериал давно стал культовым. Более того, по сообщениям английских СМИ, рейтинг новогоднего тематического телешоу «Шерлог» (пишется через «г» на конце) в Туманном Альбионе даже побил рейтинг праздничного обращения королевы Елизаветы.

Если и есть преувеличение, то несущественное. Этот «Холмс», на мой взгляд, – чрезвычайно удачный пример нового прочтения классики на экране. Интересен в первую очередь радикальной модернизацией стилистики, в том числе и актерской трактовки самого Холмса актером Бенедиктом Камбербэтчем. У Бенедикта есть физиологический магнетизм, который держит зрителя ничуть не меньше самого сюжета. Важно, что артист не растерял этого магнетизма к четвертому сезону.

Хотя сюжеты отдельных серий восходят к оригиналам Конан Дойла, интонация повествования очень современна и импонирует не только молодежи, но и зрителям средних лет по контрасту с классической отечественной версией.

Кирилл Разлогов Фото: Global Look Press

Ничуть не коробит, что Холмс тут медитирует, принимает наркотики – их он употреблял уже у Конан Дойла, просто создатели прежних теле- и кинокартин не делали на этом акцент. То, что в новом сезоне сериала часть событий происходит не в реальности, а в разгоряченном воображении героя – тоже ход довольно небанальный, зрители его поняли и приняли.

Почему наши российские режиссеры-продюсеры не могут снять ничего подобного – по сюжету, картинке, а­ктерскому подходу, – судить их не возьмусь. Возможны два варианта: либо не могут/не умеют, либо им не разрешают, ссылаясь на отсутствие денег. Скорее второе.

К слову, режиссер самого популярного советского «Шерлока Холмса» Игорь Масленников, которому Sobesednik.ru также позвонил с просьбой оценить работу британских коллег, от комментария отказался: «До нас было 200 сериалов о Шерлоке Холмсе, и после нас сняли не меньше. И будут еще снимать. Я почти ничего из этого не смотрю – мне неинтересно».