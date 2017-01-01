Почему Алла Пугачева отказалась от театра в Санкт-Петербурге

Алла Пугачева вышла из состава учредителей театра, который в Петербурге строят уже более 8 лет, узнал Sobesednik.ru.

В 2008-м тогдашний губернатор Валентина Матвиенко выделила под строительство театра землю на Васильевском острове в устье реки Смоленки. Потом Матвиенко перебралась в Москву, а ее преемники принялись оспаривать появление театра в историческом месте. Начались бесконечные суды, и вот у Пугачевой лопнуло терпение.

– Конечно, Алла Борисовна устала от череды судов и скандалов. И я ее прекрасно понимаю – все эти годы ее имя буквально полощут, ей это неприятно, – прокомментировал экс-партнер Пугачевой по этому проекту, он же главный инвестор застройки Евгений Финкельштейн. – Пишут, что театр – Пугачевой, а это совсем не так, она была лишь одним из учредителей. Владела 17% акций, столько же – у Кристины Орбакайте. Сейчас Алла Борисовна переписала свою часть на дочь, следовательно, у Кристины теперь 34. Остальная часть акций у меня, я же вкладывал в будущий театр деньги.

Главным обидчиком инвестор считает Марата Оганесяна, бывшего вице-губернатора города на Неве. Сейчас Оганесян арестован по печально известному делу «Зенит Арены» – исчезла крупная сумма, выделенная на строительство стадиона. До этого, по словам Евгения Финкельштейна, вице-губернатор долгое время буквально изводил их команду.

– Были намеки, что мы «мало заплатили – поэтому никакого театра, городу он не нужен», – признается бизнесмен. – Но как – «не нужен»?! Культурная площадка как таковая – нужна. Плюс будут налоги в казну и несколько тысяч рабочих мест для петербуржцев. Выгода городу со всех сторон!

Но не все в городе белых ночей с этим согласны – отношение к будущему театру, вне зависимости от фамилии Пугачевой, неоднозначное. По первому проекту здание предполагалось более ста метров высотой, в виде гигантской буквы «П». Театр-гигант. Так ли уж не прав был Оганесян, запрещая это строительство?

– Проект должен быть представлен специалистам, да и простым горожанам тоже, – замечает Александр Марголис, сопредседатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. – Причем это должно произойти до того, как развернется стройка. О том, что у нас буквально под носом задумали выстроить такую махину-театр, мы – петербуржцы – узнали из центральных СМИ. От этой тактики тихушничества властям пора уходить.

Рафаэль Даянов, архитектор и член совета по сохранению культурного наследия Петербурга, рассказал Sobesednik.ru, что до идеи появления театра на этом месте планировали поставить памятник жертвам блокады:

– И теперь превращать это место в шоу-центр? На мой взгляд, это неправильно. Петербург – город с особой историей, и при чем здесь Пугачева? Или ее именем прикрываются? Но цель-то ясна: выжимание денег из территории. Мне категорически не нравятся подобные идеи.

Согласно проекту предполагалось, что на территории расположатся и бизнес-центр, и студия звукозаписи, и о­тель на сто с лишним номеров – размах солидный. К тому же г-н Финкельштейн никогда не скрывал, что дружен с сыном экс-губернатора Петербурга Сергеем Матвиенко, правда, по его словам, Сергей отношения к данному концертному залу не имеет.