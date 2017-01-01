Ольга Сабурова: Новогоднее ТВ как шабаш под куранты

Точно не Малышева, но когда-нибудь от таких «огоньков» всех нас вылечат. Мы уже начали исцеляться

Обозреватель Sobesednik.ru имела несчастье ознакомиться с новогодним телеэфиром ведущих федеральных каналов страны.

Реакция российских телезрителей на новогодние «огоньки», горевшие на экранах до и после боя курантов, явственно говорит об одном: люди устали от одних и тех же артистов, поющих одни и те же песни, и не хотят загадывать желания «в гостях у Примадонны».

Верно подметил музыкальный гений Макс Фадеев, размазавший на своей странице в инстаграме всю эту «голубую феерию»: в новогоднюю ночь страшно было промахнуться и случайно попасть на «Первый» или «Россию 1». «Погружение в АД», – он дал самое подходящее название тому, что творилось в это время на двух наших главных «кнопках». «Сельский утренник по заявкам из 80-х», – видно, Фадеева прилично достали Киркоровы и Басковы, Наташи Королёвы и Лолиты. Не они сами, а то, как бездарно их используют.

Наверное, так и выглядит шабаш: обрыдлые звезды, будто и нет на «Первом» никакого «Голоса», поют и пляшут под визги и хлопки себе подобных. Елена Воробей, прикинувшись на «России 1» Пугачевой, лежит в пенной ванне и делает вид, что шутит и кокетничает с двойником Галкина. И в это же время оригиналы занимаются тем же на «Первом», только не в ванной, а в декорациях своего подмосковного замка. Но кто бы ни был в центре, все вокруг мелькает, хохочет, восторгается. Хотя слепому видно, что сценарий «шоу» убогий, шутки плоские, а певцы даже не стараются попасть в «фанеру». Любой концерт «Балаган лимитед» покажется верхом изящества на фоне этой безвкусицы.

Понимая, что Юрий Стоянов вряд ли смеялся (его, вырезав, скорее всего присобачили в нужное место при монтаже) «музыкальной пародии» на Петра Порошенко в исполнении Надежды Бабкиной и актера, загримированного украинским президентом, я пытаюсь догадаться, что на самом деле могло так развеселить глубокого, думающего человека. И не нахожу ответа. Ну ведь не этот же всероссийский позор мастерицы русской народной песни, за который музыкальный продюсер Михаил Козырев принес извинения украинцам на своей странице в фейсбуке? «Жаль наших артистов, – пишет человечный Фадеев, – которые по привычке соглашаются участвовать на «Балу у Сатаны»!»

Уже и рядовые зрители строчат петицию на имя руководителей телеканалов с просьбой «улучшить новогоднее телевидение в 2018 году». «Неужели они не видят, что это уже просто стыдно!» – восклицает Фадеев. Тут два варианта: либо они слепоглухонемые олигофрены (вообще, не похоже), либо просто берут под козырек по команде «Будут жрать! Я сказал!» Соловьева, Киселева, Петросяна. А особо разборчивые зрители с замашками гурманов пусть идут к чертям. Большинство-то все равно будет жрать. Еще какое-то время точно.