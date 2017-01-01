Одиночество и блеск богини танца Галины Улановой

Sobesednik.ru побывал в музее-квартире великой русской балерины Галины Улановой.

8 января исполнилось бы 107 лет легенде мирового балета Галине Улановой. Ее называли одинокой богиней, она четыре раза пыталась построить семейное счастье, но так и не стала счастливой женой и любящей матерью... В 1998 году 88-летняя балерина умерла после двух перенесенных инсультов. Она всю жизнь была в отменной физической форме и, возможно, могла бы прожить до сегодняшнего дня, но смерть приемной дочери сильно подкосила Уланову. Спустя много лет тайны жизни великой балерины нам приоткрыли сотрудники ее музея-квартиры.

Самое сердце исторической части столицы. На берегу Москвы-реки, в устье Яузы стоит одна из семи сталинских высоток, знаменитый дом на Котельнической набережной. Здесь жили великие люди: Фаина Раневская, Михаил Жаров, Клара Лучко, Борис Новиков, Людмила Зыкина, Марина Ладынина и многие другие. Сейчас в этом доме живут в основном бизнесмены, потому что квартиры здесь стоят порядка 40 миллионов рублей. Несколько нынешних знаменитостей имеют квартиры в этих легендарных стенах: Ефим Шифрин, Рената Литвинова, Вилли Токарев. Этот дом фигурирует во многих фильмах: «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Бригада», «Стиляги». Но знаменита эта высотка еще и тем, что здесь 46 лет прожила богиня танца, прима Большого театра Галина Уланова. Сегодня в ее 4-комнатной квартире площадью 145 квадратных метров жизнь продолжается, потому что здесь располагается музей.

– Примерно 1000 человек в год сюда приходят, уже сегодня я записываю экскурсии на несколько месяцев вперед, – подчеркивает востребованность заведующая музеем Татьяна Каск, которая в прошлом сама была балериной.

В гостиной примы много антиквариата Фото: Святослав Мейер

Квартира состоит из четырех комнат: гостиная, две спальни, библиотека, есть еще и два балкона, с которых открывается роскошный вид на Кремль и набережную Москвы-реки. В гостиной много старинной мебели, которую балерина привезла из родительского дома в Ленинграде.

– Эту мебель они покупали еще до войны (примерно в 1930-х годах) на приэрмитажных распродажах, ее оставляли беглые господа, – вносит историческую ясность заведующая музеем. – Когда в 1944 году она переехала в Москву, то всю ленинградскую мебель перевезла с собой.

В квартире раритеты мирно соседствуют с множеством подарков как дорогих, так и простых – безделушек от многочисленных поклонников. Например, в гостиной много скульптур из бронзы, фарфора и гипса самой Улановой из различных балетных партий, выполненных известным московским скульптором Еленой Янсон-Манизер. В коллекции есть и скульптура друга Ромео – Меркуцио, ее сделала Вера Мухина, автор знаменитого постамента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве. В гостиной стоит чайный сервиз Императорского фарфорового завода. В спальне на кровати балерины расположились мягкие игрушки, подаренные ее ученицами. На подоконнике стоит фотография карликового пуделя на фоне самолета.

– Пуделя ей подарила поклонница из Лондона, куда Галина Сергеевна прилетала на гастроли. Его назвали Большик в честь Большого театра, – дополняет Татьяна Анатольевна. – Он прожил у Улановой 16 лет.

Многие знаменитые люди преклонялись перед творчеством балерины, на ее спектакли приходил лично Сталин, потом он приглашал Галину Сергеевну на торжественные приемы в Кремль, она стала лауреатом четырех Сталинских премий. В ее гостиной на стене висит картина «Всадница» известного советского живописца Артура Фонвизина с надписью автора: «В память о спектакле, который я никогда не забуду». В квартире балерины есть и акварельный натюрморт, выполненный ее четвертым мужем, художником Вадимом Рындиным.

В библиотеке Галины Сергеевны, под которую в квартире отдана целая комната, 2400 книг, из них 300 с дарственными надписями авторов. Есть собрание томов Стендаля, Шекспира, Пушкина, Достоевского, Тургенева. На книжных полках народной артистки СССР множество пособий по танцевальному искусству, впрочем, балерина интересовалась многими вещами, например, в ее библиотеке можно встретить и книги по монументальной итальянской живописи и учебники по истории.

Библиотека занимает отдельную комнату в квартире Фото: Святослав Мейер

В левом углу гостиной на одном из самых видных мест стоит фотография Татьяны Агафоновой, женщины, которую великая балерина называла «приемной дочерью», своих детей у народной артистки никогда не было. Галина Сергеевна даже пустила ее жить к себе, выделила для нее отдельную спальню. Журналистка «Комсомольской правды» Агафонова была младше Улановой на 20 лет. Об их странном союзе шушукались многие, некоторые даже распускали грязные сплетни, поговаривали, что Татьяна отвадила многих друзей Галины Сергеевны. Однако большинство сходятся во мнении, что Галина Сергеевна обладала железным характером, и, если бы она не захотела или ей было бы некомфортно, никакой Агафоновой в ее квартире не было бы. Тем не менее женщины прожили вместе много лет. Татьяна умерла раньше Улановой, ее не стало в 1994 году, она буквально сгорела на глазах из-за тяжелого онкологического заболевания. Балерина очень тяжело переживала ее уход.

Спустя 4 года умерла и сама легенда мирового балета, ее не стало в возрасте 88 лет из-за двух перенесенных инсультов. Вероятно, они произошли из-за сильного эмоционального потрясения, связанного со смертью Агафоновой, ведь Галина Сергеевна всегда вела здоровый образ жизни. Она строго следила за своим питанием – никогда не весила больше 48 килограммов при росте 158 сантиметров, каждое утро вплоть до последних дней делала 40-минутную гимнастику. И после 80 лет она могла показывать молодым балеринам, как нужно правильно делать поддержки. До сих пор никто в мире лучше нее не может станцевать Джульетту и Жизель. Эта маленькая хрупкая женщина смогла разрушить стереотипы в мире балета, она продлила век балерин на сцене: раньше считалось, что можно выступать в возрасте не старше 20 лет, а она выходила на сцену в 50!

Правда, личная жизнь балерины сложилась не так удачно, как ее карьера. Первый раз она вышла замуж, еще будучи студенткой Ленинградского хореографического училища, за педагога этого учебного заведения. Их брак продлился всего лишь год. В июле 1941 года она стала женой главного режиссера Театра Моссовета Юрия Завадского, который был старше балерины на 16 лет.

В спальне актрисы лежит много мягких игрушек, которые ей дарили ученицы Фото: Святослав Мейер

– Она до конца дней была его официальной женой, – уверена руководитель музея.

В квартире Улановой уже после ее смерти повесили портреты четырех ее любимых мужчин. После расставания с Завадским она жила с дирижером Кировского театра Евгением Дубовским, потом у нее случился страстный роман с актером Иваном Берсеневым. Иван Николаевич был женат на актрисе Софье Гиацинтовой, они прожили в браке 35 лет. Жену он прежде любил, но ничего не смог поделать с новым чувством после встречи с балериной. Галина Сергеевна прожила с ним два года, в 1951 году актер умер. В конце 50-х прима Большого театра сошлась с художником Вадимом Рындиным. Как говорили приближенные к этой семье, брак разрушило пристрастие мужчины к спиртному. После очередной неудачной попытки построить семейное счастье Уланова больше не подпускала к себе мужчин. Она так ни разу в жизни и не испытала счастье материнства. Всегда помнила наказ матери-балерины Марии Романовой, которая отдала дочь против ее воли в хореографическое училище, о том, что, если балерина не хочет распрощаться со сценой, она не должна иметь детей. Положив свою жизнь на алтарь искусства и посвятив всю себя служению балету, на склоне лет она, очевидно, попыталась исправить главную ошибку и обрела приемную взрослую дочь Татьяну Агафонову, но их счастье разрушил рак... Пережить утрату балерина так и не смогла.