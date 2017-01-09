Звезды с детьми посетили первую премьеру сезона – мюзикл "Черномор"

Эффектный старт 2017 года — долгожданная премьера мюзикла «Черномор», о котором немало сообщали СМИ на протяжении прошедшего года. К началу новогодних праздников продюсерский центр «Триумф» подготовил для москвичей и гостей столицы шоу, потрясающее своим масштабом и красотой воплощения.

2 января в «Олимпийском» прошла премьера нашумевшего мюзикла-сказки, которой предшествовала долгая и напряженная работа множества профессионалов. Ведь «Черномор» — шоу, полное спецэффектов и созданное с использованием новейших технологий. Это первый в мире мюзикл в формате 3D Mapping, означающем, что сцены из сказки буквально оживают перед зрителями и даже над их головами. Автором сценария выступил Андрей Шарнин, музыку к постановке написал Андрей Зубец, либретто Александр Комков.

Герои знаменитых сказок А. С. Пушкина, персонажи русских былин предстали перед публикой «Олимпийского» и перенесли зрителей в мир захватывающих сюжетов о противостоянии добра и зла, о мужестве и силе, любви и дружбе. Руслан и Людмила, Кот Баюн, Золотой Петушок, Черномор — конечно же, этих героев знает и любит не одно поколение. На премьере в «Олимпийском» с этими персонажами познакомились и самые маленькие зрители, для которых мюзикл стал увлекательным экскурсом в историю русской сказки.

Премьера «Черномора» впечатлила и детей, и их родителей: постановку не назовёшь иначе как грандиозной. Сложные масштабные декорации с такими необычными элементами, как гигантская говорящая голова, красочные костюмы, которых специально для шоу было изготовлено несколько сотен. И, конечно, живое исполнение песен: все композиции артисты «Черномора» поют без фонограммы. Добавьте ко всему этому особую душевность, пронизывающую все русские сказки, и получите море эмоций, с которым дети и взрослые покидали зал.

Премьерный показ посетило большое число российских звезд. Анастасия Стоцкая, Александр Бердников, Анастасия Меськова, Лачина Ирина и Лесниковская Наталья, а также супруг Кати Лель привели на премьеру детей.