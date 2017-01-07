Тутта Ларсен: Меня научили быть хорошей хозяйкой

Тутта Ларсен рассказала в интервью Sobesednik.ru о своем семейном счастье и планах на будущее.

Татьяну Анатольевну Романенко (это настоящее имя популярной радио- и телеведущей, певицы, журналистки) знают все: она была виджеем музыкально-развлекательного телеканала «MTV Россия», вела программы на телевидении и радио. И все-таки самой главной ее профессией стала должность любящей жены и заботливой мамы.

– Татьяна, вы поддержали онлайн-эстафету #годбезжестокости движения «Россия – без жестокости к детям!» Что для вас жестокость?

– Этот проект направлен конкретно на то, чтобы отучить родителей от мысли, что они имеют право воспитывать своих детей силой. Жестокость – ведь это не только телесные наказания, она может выражаться и в каком-то психологическом давлении. Любое насилие над ребенком абсолютно неприемлемо, даже повышение голоса. Это бесполезно и бессмысленно, потому что не позволяет выстроить коммуникацию. В русской и советской традиции просто было принято бить и унижать детей. Когда я была ребенком, то сталкивалась с этим в своей семье. При этом мои родители безумно меня любили и очень много мне всего дали, но телесные наказания все равно были. И до сих пор 70% россиян, согласно статистике, считают, что это нормально: «меня били, и я буду своих детей бить». Мне бы хотелось просто объяснить родителям с помощью этого проекта, что есть гораздо более позитивные и человеческие способы коммуникации с детьми. Я всегда говорю, что дети никому ничего не должны: если у вас проблемы с ребенком, то это ваши проблемы. Если вы бьете ребенка, или кричите на него, или запираете его в комнате – это ваш педагогический провал.

«Не хочу из детей делать звезд»

– В детстве вы занимались изучением английского языка, балетом, футболом, катались на велосипеде. А какие увлечения у вашего сына Луки?

– Мой сын еще не определился, что конкретно ему в жизни интересно. Три года мы занимались на фортепиано и спортивным батутом. Сейчас он перешел в 5-й класс и оставил эти увлечения, зато хочет попробовать себя в изучении актерского мастерства. Вот сейчас потихонечку начинаем заниматься в школе актерского мастерства «Талантино». Постоянными остаются бассейн и изучение английского языка, еще Лука очень много читает.

– Марфа еще маленькая девочка, но сейчас дети так рано начинают искать себя. Какие секции посещает ваша первоклассница?

– Марфа занимается народными танцами и вокалом. Сейчас она познакомилась с проектом «Голос» и очень впечатлилась. Говорит: «Мама, что нужно сделать, чтобы сюда попасть?» Я отвечаю, что нужно начинать серьезно заниматься вокалом уже сейчас, на что Марфа заверила, что она готова серьезно заниматься и через 20 лет она будет стоять на сцене этого проекта. Хотя у меня, конечно, нет стремления делать из детей каких-то звезд спорта или музыки, важнее просто дать им всестороннее развитие.

– Ванечке всего год, расскажите о вашем малыше.

– Ваня удивительный, он очень самостоятельный, все пытается делать сам. Ему сейчас год и три, и, когда ему говоришь, что пора супчик есть, он сам пытается залезть в свой стульчик и непременно будет сам есть ложкой. Он копирует абсолютно все: когда старшие дети играют во что-то, он обязательно будет вместе с ними. Но самый большой его интерес – это интерес к технике. Он изучает все, что есть в доме: кнопочки, лампочки, приборы, посудомоечную машину, чайник, стиральную машину. Недавно мы наблюдали такую сцену: Ваня залез в тумбочку, достал средство для стирки и пытался залить его в машинку. Когда я стала забирать это средство, он жутко расстроился.

С мужем и детьми Фото: Лара Бардина

– Вы признались, что называете иногда Луку ласково Лукасиком и Лукозавром. А другим детям как придумали имена?

– Старших детей мы называли по святцам. Для Вани тоже уже выбрали старинное русское имя Сила, но наш духовник почему-то посоветовал подождать появления малыша. Буквально накануне родов муж мне напомнил, что ровно год назад мы были в Цетинском монастыре в Черногории, где я молилась о сыне Иоанну Предтече (там хранится его десница). Когда малыш родился и мы посмотрели на него, то сомнений действительно не осталось. В итоге мы назвали сына Иваном и крестили его в Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля.

«Слежу за рационом питания»

– Вы очень занятой человек, и ваш супруг, наверное, тоже. Как любите отдыхать?

– При любой возможности мы все вместе уезжаем за город на дачу, для меня это самый лучший отдых. Дети тоже там чувствуют себя свободно, они могут гулять целый деть, кататься на велосипедах, общаться. В этом году нам первый раз удалось поехать на море в Сочи надолго и всей большой семьей, с бабушками и дедушками. Там же мы отметили день рождения Вани –

1 июля ему исполнился год. Это был прекрасный период, абсолютное расслабление, с кучей позитивных моментов. И самое главное, что все мы были вместе.

– Вы прекрасно выглядите, как вам это удается? Спорт? Диета?

– Я стараюсь все делать сбалансированно. Специальной диеты не придерживаюсь, но очень слежу за рационом питания и делаю ежедневную гимнастику. Мне как-то посоветовали, что базовые упражнения ежедневно полезнее, чем 2 часа в спортзале два раза в неделю.

– Вы можете себя назвать хорошей хозяйкой? Какие домашние хлопоты вам нравятся?

– Я не могу назвать себя хорошей хозяйкой. Меня научили быть хорошей хозяйкой, я ею была, пока у меня не появилась возможность доверить это профессионалу. Я очень люблю дом, люблю его обставлять, выстраивать интерьер. Но я не люблю уборку, рутинные бытовые дела и не очень люблю готовить. Приготовить что-то особенное, когда есть настрой, мне нравится, но вот ежедневно делать это не хочется. Я с 7 лет была очень самостоятельная, умею все делать сама и при необходимости буду. Но сейчас такой этап, когда есть возможность больше посвятить себя любимому делу и меньше – мелкому быту.