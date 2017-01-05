Культура и ТВ
Источник: ВКонтакте
07:40, 05 Января 2017 Версия для печати

Умер основатель и худрук ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев

Скончался основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев.

На официальной странице ансамбля «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 4 января в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года ушел из жизни его основатель Анатолий Васильев.

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — сказано в сообщении.

Анатолий Васильев родился 20 октября 1935 года в Ленинграде. В 1966 году он основал ВИА «Поющие гитары», который завоевал всенародную популярность в 70-е годы.

Наиболее популярными песнями из репертуара ансамбля являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».

читайте также:Выступление ансамбля Александрова в Лужниках с песней "Вежливые люди"
В Ансамбле Александрова поведали о запрете выступать в странах Балтии
Как принимают песни «Священная война» и «Вежливые люди» в исполнении ансамбля в санкционных странах, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:
3 песни на грани допустимого в исполнении Академического ансамбля песни и пляски МВД России
Полтора миллиона просмотров на YouТube набрала за одну неделю песня «Get Lucky», исполненная ансамблем МВД России. Говорят, что посмотрев ролик, король Голландии решил не откладывать визит в Россию. Мы вспомнили самые рискованные хиты ансамбля »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как не устать от праздников
07:08, 05 Января 2017
От отдыха тоже можно устать, напоминает Sobesednik.ru
»
Новые правила регистрации недвижимости уже здесь. Что поменялось?
00:04, 05 Января 2017
Как будет проходить регистрация недвижимости с 2017 года, рассказал Sobesednik.ru эксперт-юрист в сфере жилья
»
Надежда Гужева: Виталий Милонов и госслужба на трезвую голову
20:09, 04 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru изучил предложение бороться с алкоголизмом среди госслужащих и нашел немало странностей
»