Умер основатель и худрук ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев

Скончался основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев.

На официальной странице ансамбля «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 4 января в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года ушел из жизни его основатель Анатолий Васильев.

«На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — сказано в сообщении.

Анатолий Васильев родился 20 октября 1935 года в Ленинграде. В 1966 году он основал ВИА «Поющие гитары», который завоевал всенародную популярность в 70-е годы.

Наиболее популярными песнями из репертуара ансамбля являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».