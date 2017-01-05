Эвелина Блёданс: Радуйтесь каждой мелочи

Яркая, неподражаемая, энергичная российская актриса театра и кино, телеведущая любима всеми. Ее улыбка вселяет оптимизм, а позитивный взгляд словно уверяет, что все будет хорошо. Эвелину можно сравнить

с фонтаном энергии или фейерверком счастья, ведь кажется, что эта красивая женщина всегда в хорошем настроении. Ее часто называют иконой стиля и вкуса, прекрасной актрисой и телеведущей и забывают, что она еще хорошая хозяйка, любимая жена и любящая мама двоих сыновей.

– Приближается долгожданный Новый год. Эвелина, какие семейные традиции связаны с этим праздником?

– Новый год в нашей семье всегда отмечали дружным застольем. Обязательно наряжали живую сосну, у нас была большая коробка с новогодними игрушками. Все вместе украшали дом, накрывали стол. На Новый год очень любила наряжаться царевной Лебедью. Мама даже сшила мне платье. Также наряжалась снежинкой, зайчиком. Этот Новый год обязательно планирую провести в семье, хоть и немного поработаю на праздниках, но обязательно будет семейное застолье с традиционными блюдами и бокалами шампанского. На нашем столе непременно будут утка с яблоками, салаты «Мимоза», «Оливье». Наступающий год – год Петуха, это мой год. И я думаю, что у меня произойдут удивительные события.

– Ваш младший сын – звезда интернета, тысячи людей с удовольствием следят за его жизнью.

– Семен действительно имеет странички во всех соцсетях, у него почти 400 тысяч подписчиков. Он очень популярный, по нему узнают меня, а не наоборот. Он ответственный, не терпит одиночества. Любит смотреть мультики, особенно ему нравится «Маша и Медведь», но в последнее время его фаворит – фильм «Буратино», Сема смешно показывает Карабаса-Барабаса, пугает нас, корчит забавные гримасы. Он очень артистичный, общительный, радуется, когда встречается со знакомыми людьми. Еще одно его увлечение – плавание, он полюбил воду. И да, обожает книжки.

– О вашем сыне Семене знают все, а вот Николай многим неизвестен. Расскажите о вашем старшем сыне.

– Николай отслужил в армии, сейчас учится, возможно, будет писать новые программы. У него своя группа, он пишет песни, и это его увлечение. Жениться он пока не собирается, хотя я готова уже стать бабушкой. Но я еще раз готова стать мамой. Будет прикольно, если мои дети и внуки будут одного возраста.

– Вы как профессиональная Снегурочка уже, наверное, готовите подарки? Кому и какие?

– Старшему сыну Николаю – новый телефон и еще деньги, чтобы он сам себе что-то купил. Он уже взрослый, пусть выбирает. Семен очень любит маленьких коллекционных зверей, он с ними играет, поэтому его стая пополнится новыми товарищами.

Мне нравится делать подарки своим близким, подругам, я считаю, нужно преподносить хорошие кремы, средства по уходу за собой, сертификаты на походы в клиники или симпатичные украшения, которые они, может быть, сами и не купили бы, но в гардеробе они пригодятся. Аксессуары – это всегда хорошие подарки.

– С мужем Александром вы вместе уже 6 лет, но на светских мероприятиях выглядите, как молодожены. Что вам помогает сохранять такие отношения?

– Нам помогает наш ребенок, ради которого мы делаем очень много, причем не только для Семена, но и для детей с особенностями развития. У нас общее дело, и это много объясняет. Ну и конечно, двоим не должно быть вместе скучно, они не должны друг друга раздражать. У них должны быть общие юмор, интересы. И тогда отношения продлятся долго.

– Новый год – это длинные каникулы. Какие зимние забавы любите вы? Горные лыжи? Санный спорт?

– В последнее время экстремальные виды спорта, а катание на коньках я тоже отношу к ним, меня не увлекают. Мне нравятся прогулки по зимнему лесу, я с удовольствием катаю ребенка на санках, играю с ним в снежки. И конечно, мы лепим снежную бабу. Вот и все наши забавы.

– Эвелина, вы всегда выглядите на миллион! Как вам это удается?

– Мне помогают хорошее настроение и умение не расслабляться. Мозг всегда должен работать. Новые проекты, новые идеи, новые спектакли и так далее. За собой, конечно, нужно ухаживать: заниматься спортом, плавать, ходить к массажистам, правильно питаться. Я стараюсь, чтобы все это входило в мою жизнь.

– Недавно вы стали послом движения «Россия без жестокости к детям» и участвовали в социальной акции «Семейная аллея», которая является частью общефедеральной программы, направленной на пропаганду семейных ценностей.

– Я поддерживаю эту организацию, уже не первый год с ними сотрудничаю. Они все делают правильно, и это очень важно для отношений в семье, для воспитания детей. Они дают очень конкретные рекомендации, которые помогают родителям в любой ситуации и объединяют семьи, чтобы они были более крепкими. Я знаю, что во многих регионах прошли «Семейные парады», в которых приняли участие более 6000 человек. Если бы такое мероприятие было в Москве, я приняла бы в нем участие. Я счастливый человек и каждый день, просыпаясь утром, благодарю Бога за ту жизнь, что он мне дает, за все события, которые у меня происходят. Я уверена – каждый человек счастлив настолько, насколько он считает себя счастливым. Мне кажется, надо радоваться каждой мелочи, не завидовать другим и мечтать.