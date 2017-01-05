Анна Попова: Большая ошибка – искать мужа, надо искать друга

На «Первом канале» только что с успехом прошел психологический детектив «Научи меня жить», в котором главную женскую роль – следователя Риты Сторожевой – сыграла молодая актриса Анна Попова. В интервью «Зажигай!» Анна призналась, что в самое ближайшее время выходит замуж...

«Яковлева подружилась с белкой

и крокодилом»

В нескольких источниках написано, что мамой актрисы является режиссер Вера Сторожева, но вопрос об этом Попова встретила в штыки:

– Моя героиня Рита Сторожева никакого отношения к Вере Сторожевой не имеет, так же как и я. Моя мама – дизайнер. Прошу большими буквами написать правду. Мне стыдно перед Верой за это недоразумение, мы с ней лично даже пока не знакомы.

– Роль вашей мамы в этом сериале исполнила Елена Яковлева. Вы впервые с ней работали? Чему-то у нее научились?

– Впервые. Общих сцен у нас было немного, но мне кажется, нам удалось за несколько съемочных дней создать искренние отношения мамы и дочери. Лена – безумно солнечный, легкий, жизнерадостный человек. Она так заразительно радовалась, что приехала на море! Появлялась на площадке и сразу показывала новые фото с какими-то диковинными зверьками. Дело в том, что во время съемок нашего проекта Елена жила в гостинице, при которой находился зоопарк, поэтому каждый день она эмоционально рассказывала, как на нее села белочка на балконе, как по комнате проползал крокодильчик. Поднимала всем настроение своими рассказами, шутками-прибаутками.

– Анна, как вы считаете, нужно в трудные минуты обращаться к психологу?

– Нет, это навязанная нам американская система. Психолог – тот человек, который может вслух произнести то, что есть в голове у каждого человека, просто нам не хватает сил сказать это себе. Поэтому я сама себе психолог.

«Не хотела бы вовлекать сына

в мир кино»

– Возможно научить жить других людей?

– Меня учит жить мой папа, родителям важно правильно воспитать своих детей. Они дают нам толчок в жизни, а дальше начинается самостоятельная работа над собой.

– А своего сына учите жить?

– Я Дане – хороший друг, который учит его искусству переговоров. Он взрослый, 13 декабря ему исполнилось девять лет, многое уже понимает.

– Берете на съемки сына?

– Даня прилетает ко мне периодически, и на этих тоже был, он у меня парень общительный, веселый, со всеми знаком. Но я не хотела бы вовлекать его в мир кино. Надеюсь, он выберет другой путь. Даня – мальчик разносторонний, увлекается горными лыжами, футболом.

– Известно, что вы не вместе с отцом вашего сына – актером Эльдаром Лебедевым. Можно узнать о вашем семейном положении?

– Я живу в гражданском браке, но планирую в ближайшее время сделать серьезный шаг. Мой избранник не имеет отношения к актерской профессии и миру кино.

– Вы пришли к выводу, что мужа не стоит искать среди коллег?

– Во-первых, я считаю, что искать мужа не нужно. Я согласна с одним известным психотерапевтом, который сказал, что «большая ошибка – искать мужа, надо искать друга». У меня нет цели выйти замуж и поскорее поставить штамп в паспорте. Я счастлива, что мой мужчина меня нашел, у нас все отлично.

– Он уже сделал вам предложение?

– Да, и не один раз. Я ответила согласием.

– Как вы любите отдыхать?

– Не больше недели и обязательно динамично, особенно кататься на горных лыжах, прыгать с парашютом. Не люблю приезжать в одно и то же место, торчать только там, например ехать в Турцию и сидеть в

отеле две недели.

– Как планируете встречать Новый год?

– В этом году я очень хотела провернуть грандиозный проект и встретить Новый год с огромным количеством людей – порядка ста человек. Я его назвала «праздник шести рукопожатий». Нашла подходящий ресторан. Однако занятость диктует свои условия, поэтому скорее всего в новогоднюю ночь мы будем кататься на лыжах в Грузии. Но надеюсь, что свою мечту о веселом многолюдном празднике мне удастся осуществить в следующем году.

Справка

У 30-летней актрисы Анны Поповой – 40 ролей в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – «Сладкая жизнь 2», «Украденная свадьба», «Пропавший жених», «Лондонград. Знай наших!», «Красотки», «Вычислитель», «Из пламя и света», «Однажды будет любовь», «Бригада. Наследник», «Думай, как женщина», «Будет светлым день», «Отец поневоле».

Анна не была официально в браке, но у нее есть 9-летний сын Даниэль, отец которого – 31-летний актер Эльдар Лебедев. Несмотря на общего сына, к сожалению, им не удалось сохранить дружеских отношений.