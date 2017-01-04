Домработница Татьяны Пельтцер боится повторить ее судьбу и сойти с ума

Sobesednik.ru узнал, как живет самый близкий человек народной артистки СССР Татьяны Пельтцер.

Анна Кукина – женщина, которая 22 года помогала актрисе Татьяне Пельтцер по хозяйству, была рядом в последние дни ее жизни. Именно ей звезда фильмов «Приключения желтого чемоданчика», «Солдат Иван Бровкин» и знаменитая пани Ирена из «Кабачка «13 стульев» завещала свою двушку в элитном районе Москвы. В интервью Кукина сделала шокирующее признание: «Меня, как и Татьяну Ивановну, из-за квартиры хотят упрятать в психбольницу. Уже нет сил бороться, жить не хочется...»

– Я пришла работать к Татьяне Ивановне в 1970 году. Помогала ей по хозяйству: убирала квартиру, готовила еду, ходила на рынок за продуктами. Ей самой было некогда этим заниматься: она много снималась в кино, часто пропадала на репетициях в театре, – вспоминает 85-летняя Анна Александровна. – В то время я работала в Барвихе в санатории на кухне, в свободное от работы время помогала Пельтцер, порой оставалась у нее ночевать. В общем, жили мы душа в душу, мне очень нравилось у нее. Помню, Татьяна Ивановна любила играть в покер, у нее дома собирались многие великие актеры: Ольга Аросева, Александр Абдулов, Андрей Миронов. Я накрывала для них стол в зале, ставила коньяк, тарелку с пирожками с капустой и яйцом – так любила Пельтцер – и несколько пепельниц: они все много курили. В какой-то момент к Татьяне Ивановне стала очень часто приходить Ирина Михайловна, фамилию сейчас уже не припомню, работала в Большом театре. Она стала ей говорить, что я ворую из дома вещи, в общем, оклеветала меня, я обиделась, расплакалась и ушла. Целый месяц меня не было. Потом узнала, что Ирина Михайловна хотела устроить к Пельтцер свою подругу домработницей, чтобы потом заполучить квартиру, но Татьяна Ивановна сказала: «Верните мне Аню!» Тогда ее отправили в психиатрическую больницу, я об этом узнала, когда мне позвонили из Ленкома, где она служила. Говорят, по распоряжению худрука этого театра Марка Захарова ее вызволили из сумасшедшего дома. Конечно, узнав о таком, я согласилась вернуться к Татьяне Ивановне. Она приехала из психушки поникшей, говорила: «Аня, ты больше никуда не уходи!» От Ольги Аросевой я узнала, что в больнице она подралась с одной из пациенток, та назвала ее дурой... В общем, натерпелась Татьяна Ивановна немало, и все из-за этих квадратных метров. Потом писали, что у нее якобы была мания преследования – это неправда, она была здорова, но пребывание там ее сильно подкосило.

После выписки она пыталась вернуться к нормальной жизни. Последние годы жизни Татьяна Ивановна стала резко терять память, ей было трудно учить тексты, она забывала реплики своих героинь. Однажды дома ей вдруг стало плохо. Она стояла у окна и неожиданно упала, я ее подняла, вызвала скорую помощь. Выяснилось, что у нее перелом шейки бедра. Пельтцер забрали в Боткинскую больницу, там для нее не нашлось отдельной палаты, лежала в общей, но врачи к ней хорошо относились. Каждый день я приходила к Татьяне Ивановне, была у нее с 9 утра до 7 вечера, в то время я уже вышла на пенсию. Она хоть и понимала, что ее состояние тяжелое, но никогда не говорила о смерти. Просила покурить, врачи разрешали ей курить прямо в палате. Очень хотела, чтобы я ее забрала домой, но доктора мне не позволили этого сделать. Даже когда она уже была в тяжелом состоянии и медсестры спрашивали ее, мол, кто это за вами ухаживает, показывая на меня, она гладила меня по руке и говорила: «Моя, моя...» Последнее время Татьяна Ивановна совсем не вставала с кровати из-за перелома: я ее мыла, кормила с ложечки. 16 июля 1992 года ее не стало, в заключении как причину смерти указали перелом шейки бедра.

Пельтцер задолго до этого написала завещание, в котором указала, что двухкомнатная квартира после ее смерти достанется мне, понимая, сколько претендентов на жилье.

У Татьяны Ивановны была очень непростая судьба, она была замужем один раз за немцем Гансом Тейблером, от него забеременела. Когда умер Иосиф Сталин в 1953 году, она была на четвертом месяце беременности. Поехала на церемонию прощания с вождем, там была страшная давка, у нее случился выкидыш. После этого они с Гансом развелись, но остались в дружеских отношениях, потом его сын от другого брака приезжал к нам в гости, он учился в Москве. При мне у Татьяны Ивановны никогда не было мужчин, никто не оставался у нас ночевать. Однажды приходил какой-то профессор-вдовец свататься, мужчина состоятельный: у него была своя квартира в Москве, дача, машина. Он сказал Пельтцер: «Татьяна Ивановна, вы одна, я один, давайте вместе жить...», она сразу отрезала: «Вы что! Так моя Аня ухаживает только за мной, а потом ей придется еще и ваши портки стирать, она же уйдет от меня!» Мне стало очень неловко, я ей потом сказала, мол, зря вы его так отшили, была бы у нас с вами дача, мы бы там огурчики выращивали, собаку завели... Но ее было не переубедить, если она что-то решила.

Сейчас в квартире народной артистки СССР, где мы побывали, все так же, как и при ее жизни. Ремонт Анна Александровна не делает принципиально, хочет сохранить дух актрисы. На стене в зале висят портреты ее родителей, картины, подаренные ей разными художниками, сохранилась даже хрустальная пепельница Пельтцер и множество книг – это лишь малая часть ее библиотеки, остальные она завещала Марку Захарову. Домработница уже почти четверть века бережно хранит весь фотоархив легенды советского кино, в отдельной папке лежат свидетельства о ее рождении и смерти, удостоверения и прочие документы. Ничего из этого Анна Александровна так и не решилась выбросить. Только одежду актрисы она раздала ее коллегам, часть мебели тоже забрали, например журнальный столик увез к себе лично Александр Абдулов, который много лет дружил с Татьяной Ивановной. После смерти народной артистки Анна Александровна помогала по хозяйству ее подруге, актрисе Ольге Аросевой, ее не стало в 2013 году, она умерла в муках из-за тяжелого онкологического заболевания.

Во время нашего визита Анна Александровна очень тревожилась: она убеждена, что соседи снизу намеренно сводят ее с ума, чтобы завладеть квартирой (двушка в этом районе Москвы стоит больше 10 миллионов рублей. – Авт.).

– Они стучат мне в пол, установили в моем доме подслушивающие устройства, называют меня сумасшедшей. Ночами не сплю, они пытаются свести меня с ума и отобрать квартиру. Я уже составила завещание, по которому после моей смерти жилье отойдет дочке. Неоднократно обращалась в полицию, мне присылают отписки, вот посмотрите, что пишут (показывает нам стопку писем), мол, никаких нарушений не выявлено. У меня уже совсем нет сил бороться, даже жить не хочется. Недавно снилась Татьяна Ивановна, я во сне расплакалась и рассказала ей, как меня обижают... Я боюсь так же, как и она, оказаться в сумасшедшем доме. Дети мне не верят, они приезжали ко мне и не услышали голосов соседей, а я слышу и боюсь сойти с ума...

Любимый салат актрисы

Любимый новогодний салат Татьяны Пельтцер (его рецептом с нами поделилась домработница) Вам потребуется:

4 отварные картофелины

2 отварные моркови

1 упаковка крабовых палочек

1 луковица

Все эти ингредиенты порезать мелко, посолить по вкусу и заправить сметаной.