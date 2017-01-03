Кирилл Разлогов: Год российского кино считаю бессмысленным

Кинокритик и директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов в разговоре с Sobesednik.ru подводит итоги года кино.

Как известно, 2016 год был объявлен Годом российского кино. Мы поговорили с главным киноведом страны о том, насколько соответствовало данное позиционирование ушедшего года действительности.

– Кирилл Эмильевич, такое дорогостоящее мероприятие необходимо было? Оправдались ли ожидания?

– Что касается этих «годов», мне кажется, что такие мероприятия достаточно бессмысленные. Хотя свои функции они, безусловно, выполняют – привлекают внимание к виду искусства, к отрасли культуры, которые вписываются в эти программы. Обычно вот это повышенное внимание проявляется в большом количестве катастроф. Помните, в 2015-м – в Год литературы – сгорела одна из главных библиотек страны – ИНИОН РАН? Но в Год кино Бог миловал – ничего такого вроде бы не произошло. Из того, что требовало больших денежных вложений – это программа создания кинотеатров в малых городах. Она нужна и важна, хотя трудно себе представить, как ее будут реализовывать и что из этого получится. Но какие-то кинотеатры были созданы, и люди вроде довольны.

– Что можете сказать о вышедших фильмах?

– Фильмы делаются за три –пять лет до того, как выходят на экран. То, что было задумано в Год кино, выйдет через несколько лет. То, что выходило в течение этого года, было не хуже и не лучше любого другого, особого подъема не было. Только одна картина пользовалась большим коммерческим успехом – «Экипаж». А еще радует тот факт, что «Рай» Кончаловского получил приз в Венеции, а сейчас вошел в короткий список на «Оскара».

– Как бы министр культуры Владимир Мединский ни заявлял в начале года, что российского кино в прокате будет больше, тем не менее все осталось на прежней отметке – 18 процентов.

– Этот процент и не может подняться. Такое может произойти, если в год выйдут хотя бы две российские картины уровня «Экипажа».

– Тот же Мединский сказал, что «без жестких протекционистских мер в защиту отечественного кино мы не сможем построить индустрию и защитить наш рынок от Голливуда». Покоя Голливуд ему никак не дает?

– Ну, от Голливуда никто не может освободиться. Единственный способ – запретить закупать зарубежные картины, как это делали в Иране и как это у нас было в советское время, когда приобретали по 14 зарубежных картин в год, причем покупались они как социально значимые. Не думаю, что кто-нибудь сегодня решится на такие драконовские меры. Тем более что зритель уже привык к определенного рода продукции. Голливуд – центр кинопроизводства, работающий на весь мир. Остановить это невозможно. Вот в Болгарии главная киностудия оказывает услуги Голливуду и живет безбедно. И за последние два-три года болгарское кино неожиданно получило международное признание. А можно делать, как в Киргизии или в Узбекистане – снимать дешевые картины, которые нравятся только твоему зрителю. И таких моделей довольно много.

– Так что же нужно, чтобы обогнать Голливуд?

– Не стесняться снимать легкие комедии, приключенческие ленты, может быть, даже что-то с элементами насилия. Но нашим кинематографистам это кажется противопоказанным, потому что их воспитывают как художников с уважением к русской классической литературе. Эта традиция у нас сильная, а вот развлекательная продукция… Редко получается, как «Самый лучший день» или фильмы Жоры Крыжовникова. Или Бекмамбетов, который готов работать в любых направлениях, как только они приносят деньги. Еще сейчас зрителей хорошо собирает анимация.

– В этом году Министерство культуры не выделило ни копейки на детское кино, зато объявило о том, что профинансирует так называемое кино патриотическое. Вспомните, как заступался за проект «28 панфиловцев» Мединский. Что же детей забыли?

– Поначалу они и на «28 панфиловцев» тоже не дали денег, на съемки собирали средства в интернете. А уже потом министерство, увидев реакцию людей, выделило средства. Если говорить о детском кино, то во всем мире сейчас самые кассовые фильмы – детские и семейные. Неправильно, что государство не дает денег на производство детских фильмов.

– В этом году много спорили о том, могут ли чиновники решать, кому давать деньги, а кому – нет.

– А это вечный спор. Для меня наиболее оптимальный вариант, когда есть много людей, которые выбирают эти проекты.

– Известно, что глава Министерства культуры крайне негативно относится к фестивалю документального кино «Артдокфест» и отказывает в финансировании. Процитирую Андрея Звягинцева: «Министр культуры решил, что он единолично, согласуясь только со своим собственным вкусом, может этак взять и отказать в гос­поддержке давно зарекомендовавшему себя кино­смотру».

– Да, это хороший фестиваль. Но Мединский не решает единолично, есть определенный круг лиц, в том числе и в правительстве, и в администрации президента, которые считают что «Артдокфест» – вредный и поддерживать его не следует. Мединский просто учитывает их мнение.