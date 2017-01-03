Алексей Чадов: Каждую свободную минуту стараюсь уделять сыну

Алексей Чадов рассказал, не боится ли он остаться в амплуа брутального героя и какую роль он не смог бы сыграть.

3 ноября на экраны вышла российская экшен-драма «Молот», где Алексей Чадов сыграл чемпиона мира по боям без правил. За спиной 35-летнего артиста внушительный список главных ролей. Он снимается в фильмах и музыкальных клипах, куда его с удовольствием приглашают российские исполнители.

Герой Чадова – боец Виктор Строев – доказывает, что его не зря прозвали «Молотом». Он готов стойко выдержать сокрушительный удар не только на ринге, но и в жизни.

– Все это время я был именно Виктором, а не Алексеем Чадовым. Целый год вел другой образ жизни. Дважды в день ходил на тренировки в зал, соблюдал спортивную диету, перестал пить алкоголь, курить, рано ложился спать. В итоге набрал 10 кг мышц (смеется). Признаюсь, давно хотел сыграть в кино бойца, где есть настоящая мужская романтика: когда стоишь в трусах на ринге, все вокруг фотографируют, кричат, а напротив тебя – такой же мужик. В этом чувствуется что-то дикое, именно гладиаторское...

Партнершей Чадова по фильму стала самая снимаемая актриса страны Оксана Акиньшина, которая сыграла возлюбленную Виктора. Актер уже работал с ней в картине Андрея Прошкина «Игры мотыльков», где они тоже играли пару.

– Чтобы в кино сыграть настоящую любовь, актриса должна нравиться, в нее надо действительно влюбиться. Ведь когда между актерами нет химии, то это видно на крупных планах. С Оксаной нам прекрасно работалось. С ней очень легко существовать в кадре. Она искренне и очень точно передает чувства героини, что очень важно в нашей профессии. Оксана от природы не умеет врать. Знаете, такое впечатление, что мы с ней родственники.

Фильм «Молот» вызвал небывалый ажиотаж среди зрителей, и они уже с нетерпением ждут продолжения. На одном из популярных киносайтов картина получила наивысшую оценку от поклонников. Несмотря на острое желание увидеть, как дальше сложится жизнь героя Чадова, все упирается в деньги.

– Конечно, был бы счастлив, если бы вышла вторая часть «Молота». Все зависит от того, какая выручка будет от проката фильма.

Актер утверждает, что кризис повлиял на кинопроизводство.

– В последние два года сократили финансирование картин. К сожалению, бывает, что фильм в принципе уже отснят, но из-за нехватки денег не может выйти в прокат.

Алексей уже не раз появлялся на экране в роли сильных мужчин, которые не терпят лжи и готовы постоять за себя и за любовь. Герой «Молота» получился поистине брутальным. Мы поинтересовались у актера, не боится ли он, что режиссеры теперь будут предлагать ему подобные роли.

– Не боюсь (улыбается). Даже наоборот, был бы рад, так как нашему зрителю не хватает именно таких героев-героев, для которых на первом месте честь, достоинство и правда. Если бы вы спросили: мог ли я сыграть битцевского маньяка-убийцу, то скажу, что нет, – продолжает актер. – Он для меня изгой. А вот гея... Почему бы и нет! Они что, не люди? Знаете, если история будет со смыслом, с драматургией, где персонаж с пистолетом идет бороться с несправедливостью, то это было бы очень заманчивое предложение. Но таких историй мало, поэтому гея мне не сыграть (смеется). Если честно, то мне было бы некомфортно в этом образе, потому что природа таких мужчин мне непонятна, так как я абсолютный мужик.

В начале декабря Алексей снялся в клипе певицы Натальи Кордиенко на песню «Ты у меня одна». Это видео – ремейк финальной сцены из одноименного фильма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». По сюжету герой Чадова переживает тяжелое расставание с любимой. Подобное пришлось пережить Алексею и в жизни. После трех лет брака актер расстался со своей супругой Агнией Дитковските. У пары подрастает 2-летний сын Федор.

– Мы с Агнией находимся в хороших отношениях. Каждую свободную минуту стараюсь уделить Федору. Считаю, ребенка надо научить тому, чтобы он сам справлялся со своими проблемами. Это воспитывает характер, вырабатывает дисциплину и некую самостоятельность, пусть и с малых лет. У меня нет конкретной задачи, например, сделать из сына спорт-смена или актера. В любом случае, что бы он ни выбрал, всегда его поддержу.