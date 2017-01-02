"Уральский пельмень" Вячеслав Мясников экономил на бенгальских огнях

Шоумен Вячеслав Мясников рассказал Sobesednik.ru о том, как ему доводилось встречать Новый год.

37-летний Вячеслав Мясников, уже 7 лет выступающий в юмористическом шоу на СТС, в разговоре с вспомнил о том, как он в детстве праздновал Новый год в деревне...

– Новый год мы отмечали всей семьей в поселке Луговой Тюменской области, – вспоминает знаменитый юморист. – Обычно собирались дома, смотрели «Голубой огонек». За неделю до Нового года ездили с отцом на мотоцикле в лес, там рубили ёлку, притаскивали ее домой, наряжали всей семьей. Я мечтал в новогоднюю ночь запустить салют, увидеть красивый фейерверк, но в деревне такого не было и купить даже негде было. Максимум, на что мог рассчитывать – бенгальские огни, их было очень мало, поэтому мы с сестрой экономили и жгли по одному огню на Новый год, на Рождество и на Старый Новый год.

Самое необычное празднование было, когда мы, уже «Пельменями», ездили по разным корпоративам. Как-то время близилось к полуночи, мы переходили с одного мероприятия на другое и под бой курантов оказались в подсобке, где разделывали мясо. Сейчас в новогоднюю ночь стараемся работать меньше или не работать совсем, потому что время идет, дети растут, хочется эту ночь провести с семьей. Самый лучший Новый год – в окружении родных людей на даче, где мы наряжаем искусственную ёлку, ждем Деда Мороза с подарками. Сам я в него уже не переодеваюсь, потому что дети меня узнают по родинкам на шее, они четко следят, чтобы я был дома во время прихода Деда Мороза.

С семьей Фото: из личного архива

Досье

Вячеслав родился 2 декабря 1979 года. В детстве он любил записывать телевизионные выступления Евгения Петросяна и Владимира Винокура, чтобы заучивать их и выступать с ними на школьных утренниках. Мясников по образованию инженер-механик, но по специальности он не работал ни дня. Он дебютировал в КВН в 1996 году в команде «Парни с лесоповала», через четыре года стал участником «Уральских пельменей», которые принесли ему славу.

Несмотря на частые съемки, Мясников не меняет местожительство, по-прежнему живет в Екатеринбурге.

Он уже много лет женат на Надежде, пара воспитывает двух мальчишек-близнецов – Костю и Максима.