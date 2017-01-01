Юлия Куварзина дважды встречала Новый год с бывшей женой своего мужа

Актриса Юлия Куварзина рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, как встречает Новый год.

Юлия Куварзина («Ландыш серебристый 2», «Не родись красивой») уже семь лет живет на две семьи: с Лёней Ворониным в сериале «Воронины» и с мужем – актером Алексеем Аптовцевым.

Особенных традиций встречи Нового года в семье Юлии нет, в этом году 31 декабря она играет сразу два спектакля: «Нелетная погода» и «Любовь и голуби».

– В нашей семье нет культа Нового года. Сыграем спектакли и поедем за город к друзьям, так решили в этом году. Каждый год непредсказуемо. Бывало, и за границей отмечали, и дома, и на даче у друзей, и на работе.

– Какой Новый год стал самым незабываемым?

– С 2005-го на 2006-й, когда мы с подругой и мужем летели отмечать Новый год в Египет. Нам тогда дали в театре аж девять дней выходных, мы с трудом нашли путевки, счастливые приехали в аэропорт Шереметьево, а вылет у нас был из Домодедово. Это я сбила всех с толку, на наше счастье, мы все-таки успели на регистрацию рейса, но это было целое приключение.

– Ваша дочка Лиза еще верит в Деда Мороза?

– В этом году я взяла грех на душу и рассказала ей, что Деда Мороза не существует. Мне показалось, что в 8 лет уже неприлично сомневаться на этот счет, но она не ожидала, что я сдам позиции так рано. Мы валялись в кровати, когда она заявила: «В этом году я попрошу у Деда Мороза...» Я ей говорю: «Лиз, ну ты что – реально веришь в Деда Мороза? Это же пурга для детей!» «Конечно, я сомневалась, значит, теперь я останусь без подарка?!» – расстроилась дочь. Тогда я сказала: «Пиши письма Деду Морозу, как и раньше, просто знай, что его нет».

Недавно я прочитала в интернете, что умела девочка в 10 лет в XIX веке. Удивилась, что девочка должна была уметь доить корову, жать, сеять, печь хлеб.

– Вы хотите, чтобы Лиза научилась доить корову?

– Не обязательно, но наживаться на инфантильности неправильно. Я сама свято любила Новый год в детстве, но затем, в юности, я постоянно работала Снегурочкой на праздниках – в больших отелях, санаториях, ресторанах, развлекала людей, и, видимо, очарование праздника с тех пор несколько рассеялось и его образ деформировался. Знаете, мне всегда жалко расставаться со старым годом, ведь новый – непонятный, неясно, что он принесет. Люблю поскорее перейти границу между двумя годами. Только не подумайте, что я такая депрессивная.

– Какой у вас любимый новогодний рецепт?

– Несмотря на лишний вес и хороший аппетит, готовить я не люблю, хотя могу, и даже вкусно, но с появлением ребенка в нашей жизни появились няни, которые делают это лучше. В юности я пекла шарлотки с грецкими орехами, запекала рыбу под сыром и майонезом, сейчас отошла от быта. Боюсь, если буду проводить больше времени на кухне, стану увеличиваться в размерах.

Справка

Юлия Куварзина и ее супруг – актер театра-студии «ФЭСТ» Алексей Аптовцев – ровесники, им по 41 году, в браке девять лет. Дочке Лизе 8 лет. Ради Юлии Алексей ушел из семьи, несмотря на то, что у него с женой Фаиной росли три дочери. Тем не менее Юлия и Фаина сумели стать подругами, старшие дочери мужа часто гостят на их даче, и даже дважды они вместе встречали Новый год.