Как снимались любимые новогодние фильмы

Sobesednik.ru решил напомнить читателям о любимых новогодних кинокартинах и артистах, которые в них снимались.

Почему королева из «12 месяцев» отказала Сенкевичу?

45 лет назад в канун Нового года телезрители увидели фильм-сказку «Двенадцать месяцев». История о том, как злая мачеха за несколько часов до праздничной ночи отправила падчерицу в лес подснежники искать, до сих пор заставляет людей поверить в чудеса. Мы разыскали исполнительницу главной роли – Королевы – заслуженную артистку РСФСР Лиану Жванию. Она впервые поведала, как сложилась личная жизнь после оглушительного успеха, к чему ее склонял телеведущий Юрий Сенкевич и за кого в итоге вышла замуж.

– В1972 году на «Ленфильме» началась подготовка к экранизации сказки Маршака «Двенадцать месяцев». В то время я только что окончила театральный институт и еще ни разу не снималась в кино, – вспоминает 67-летняя актриса. – Мне позвонил ассистент режиссера Анатолия Граника и пригласил на пробы. Прошло 45 лет, а я помню подробности встречи, будто это было вчера. Лечу на «Ленфильм», сердце колотится, ведь это моя любимая детская сказка. Представляю, сколько претенденток на женские роли! С этими мыслями бегу по коридорам «Ленфильма» вслед за встретившим меня мужчиной. Входим вместе с незнакомцем в кабинет. «Садитесь, режиссер сейчас подойдет. Почитайте пока сценарий». Сердце ушло в пятки. «Вслух читайте, пожалуйста» – «А за кого читать?» Мужчина улыбнулся: «За всех». Мне показалось это странным. Ну, думаю, за всех так за всех. Казалось, прошла целая вечность, а я все читала: за мачеху, за братьев-месяцев, за злую сестру, за королеву... Человек закурил. Я, поперхнувшись, осторожно спросила: «Дальше читать?» – «Нет. Достаточно. Можете идти». – «Куда?» – бодро спросила я, предвкушая встречу с режиссером. «Домой». Пауза... Человек ласково улыбался: «Сценарий возьмите с собой и учите роль Королевы. У вас хорошая актерская школа, будем работать. Моя фамилия Граник». потом добавил: «Отрастите волосы подлиннее. У Королевы будут косички».

Лиана Жвания Фото: из личного архива

Потом были репетиции, долгие обсуждения в каждом эпизоде взаимоотношений Королевы с персонажами, поиски в ее судьбе фактов, оправдывающих капризный характер: она – сирота, ее окружает лживый двор, единственный человек, к которому привязана – старый профессор, но от его нравоучений устала, мечтает о счастье с принцем...

А дальше началось... Бесконечные примерки костюмов, разучивание танцев с балетмейстером, вплетание тяжелой медной проволоки в королевские косички, знакомство с великими актерами. Кстати, на роль посла пробовался даже Владимир Высоцкий!

Мало кто знает, но фильм мог остаться на полке, если бы не участие в судьбе нашей картины сына писателя Самуила Маршака Иммануэля. Он был консультантом во время съемок, трепетно следил за ходом съемочного процесса. Он вместе с режиссером отстаивал фильм перед высокими московскими чиновниками, усмотревшими в материале большое количество нежелательных политических намеков. Его, как и многих создателей этого фильма, давно нет в живых. В 1989-м, в апреле, в том самом месяце, когда расцветают подснежники, не стало режиссера Анатолия Граника. Некоторые из ныне живущих актеров фильма давно переехали за границу, например Андрей Босов (месяц Апрель) в США, а Марина Мальцева (злая сестра) в Израиль.

Зрители фильма в своих письмах часто спрашивали меня, почему я так редко снималась в кино. Главная причина в том, что приоритетным для меня всегда было служение петербургскому ТЮЗу им. А. А. Брянцева, первому в стране детскому театру. Недавно Путин отметил мой долголетний труд особой грамотой. Ведь за 47 лет работы на любимой сцене я сыграла более 60 ролей. Только в театре можно ощутить живость и непосредственность зрительского отклика.

И в моей личной жизни я боролась между чувством и призванием. Женихи, предлагая мне руку и сердце, например брат Сергея Юрского театровед Виктор Боровский, а также знаменитый телеведущий Юрий Сенкевич, настаивали на моем отказе от работы в театре. Но я всегда делала выбор в пользу сцены. В результате вышла замуж за моего поклонника, молодого студента-медика. Алексей восхищался моими театральными успехами, ведь я была старше его на пять лет и уже активно участвовала в репертуаре театра, играя главные роли. Я была очарована его интеллигентностью, умом и красотой. Но впоследствии одной из причин развода с ним стало то, что он настойчиво начал предлагать мне перейти в Студию киноактера при «Ленфильме», где, по его мнению, я смогла бы лучше зарабатывать, а это было особенно актуально в застойные 80-е. Но для меня покинуть любимый театр было немыслимо. Мы расстались. Став онкологом, Алексей строил карьеру сначала в Польше, а затем в Германии, где создал другую семью. Но плодом нашего союза явилась желанная и любимая дочь Настя, с которой он продолжает общаться. Имея эффектную внешность, она не пошла по моим стопам, а стала изучать иностранные языки. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета и уже более 15 лет работает гидом-переводчиком. Фильм-сказка стал для нее любимым. Жду, когда Настя подарит внуков и я буду смотреть этот фильм вместе с ними.

Близится Новый год, многие будут по традиции смотреть «Иронию судьбы, или С легким паром!» Признаться, я горжусь тем, что и наш фильм стал неотъемлемой частью важного для россиян праздника. Пользуясь случаем, поздравляю дорогих читателей и моих верных зрителей с наступающим Новым годом! Издаю свой «новогодний указ»: подснежникам расти в разгар зимы! Верьте в чудо, оно обязательно случится.

Людмила Хитяева: Я не заглядываю в свой паспорт!

В этом году новогоднему фильму-сказке «Вечера на хуторе близ Диканьки» исполняется 55 лет. Мы поговорили с исполнительницей одной из главных ролей – Солохи – Людмилой Хитяевой и выяснили, какой тяжелый недуг омрачил настроение 86-летней народной артистки РСФСР, где она проведет новогоднюю ночь и почему не заглядывает в свой паспорт.

– Я 20 дней лежала в больнице с тяжелой пневмонией и бронхитом, – огорошила нас актриса, когда мы предложили ей нарядить новогоднюю ёлку вместе с нашим фотографом. – Поэтому не смогу вас принять, извините. Когда здорового человека охватывает какая-нибудь тяжелая болезнь, то у него наступает паническое настроение. Сейчас я хоть уже и дома, но все равно не в форме еще. А для съемки мне нужно выглядеть роскошно, я привыкла только так. Для этого необходимо выйти из болезненного состояния. Дело в том, что до этого я почти ничем не болела, здоровье не подводило, и в этот раз думала, что смогу обойтись без врачей – отосплюсь хорошенько, и все пройдет. Но через неделю врачи скорой схватили меня и срочно отвезли в больницу. Сын, узнав о том, что я заболела, прилетел из Таиланда, хотя я ему говорила: «Павлуша, в этом нет никакого смысла», но он настоял на своем и был все это время рядом со мной. Я лежала в Центральной клинической больнице при Управлении делами президента РФ, у меня там была отдельная палата люкс, ко мне прекрасно относились врачи, они меня быстро поставили на ноги.

Людмила Хитяева Фото: Анатолий Ломохов

Когда народная артистка РСФСР услышала от нас, что фильму «Вечера на хуторе близ Диканьки» в этом году исполняется 55 лет, она была шокирована:

– Подумать только! Кому сказать – не поверят! 55 лет – это же целая эпоха. Хотя я считаю, что актриса должна быть без возраста, поэтому никогда не заглядываю в паспорт. Много работаю, занимаюсь общественной деятельностью, поэтому у меня нет времени думать о возрасте и переживать из-за этого.

Звезда легендарных совет-ских фильмов «Тихий Дон», «Цыган», «Стряпуха», «Евдокия» надеется, что сможет к новогодней ночи полностью оправиться от тяжелой болезни и встретить 2017 год на даче в Подмосковье со своими друзьями.

– У меня прекрасная дача рядом с Икшинским водохранилищем, там очень красивые места, растет маленькая ёлочка, я ее каждый год наряжаю. Мне нравится туда убегать от всех, наслаждаться там тишиной, спокойствием. Хотя, вы знаете, все может повернуться иначе. Сын намекнул, что может забрать меня в Таиланд на Новый год (Павел живет там с семьей и работает в торговом представительстве при посольстве РФ. – Авт.). А он парень такой – с ним не поспоришь, приедет и скажет: «Собирайся, мама, без разговоров!» Так как я его безумно обожаю, то быстро сдаюсь... Тем более в Таиланде жара – градусов 35, наверное.

в роли Солохи Фото: Стоп-кадр YouTube

Народная артистка призналась, что ей очень приятно, что по телевизору часто показывают фильмы с ее участием:

– Советское кино было глубоким, фильмы снимались на века. До сих пор перед Новым годом все смотрят «Иронию судьбы», «Карнавальную ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки». А из современного что – «Ёлки», там такое нагромождение... Есть, конечно, и среди нынешних актеров прекрасные ребята, я люблю Женю Миронова, Володю Машкова, но таких очень мало. По телевизору стало нечего смотреть, поэтому я наслаждаюсь только программой «В мире животных». К огромному сожалению, уходит актерская и режиссерская советская порода, уходит масштаб, глубина...

Настенька из «Морозко»: Сын называл мамой не меня...

52 года назад на экраны вышел фильм-сказка Александра Роу «Морозко». Картина завоевала много призов на кинофестивалях за границей. Главную героиню – нежную и трепетную Настеньку – сыграла Наталья Седых. побывали в гостях у Натальи Евгеньевны и узнали, почему она ушла из кино в балет, как режиссер заставил ее прыгнуть в грязный пруд с пиявками и по какой причине единственный сын называл мамой другую женщину.

Мало кто знает, что Наталья Седых уже с четырех лет рвалась на лед. Однажды по телевизору увидела соревнования, где выступала чешская фигуристка Индра Крамберова. Спортсменка так взволновала девочку, что она заявила о своем желании кататься на льду. Однако ее не хотели брать из-за маленького возраста. Но Наташа не растерялась, вышла перед всеми и объявила: «Перед вами выступает чемпионка Европы Индра Крамберова», затем стала танцевать, как будто на льду. Тренер опешила и пригласила девочку на тренировку. Благодаря своим данным, работоспособности и желанию танцевать Наталья прославилась как «самая маленькая фигуристка Советского Союза». Вскоре Седых поняла, что в фигурном катании элементы танца ей больше по душе, нежели спортивная составляющая. Тогда она решила поступать в хореографическое училище при Большом театре, куда успешно была зачислена.

Наталья Седых Фото: Святослав Мейер

Настоящая слава пришла к Наталье Евгеньевне после фильма-сказки Александра Роу «Морозко». Именно благодаря фигурному катанию Седых заметил легендарный режиссер, который увидел ее выступление по телевизору.

– Без проблем прошла фотопробы, однако на самих кинопробах у меня был шок: ведь я никогда не говорила на камеру. Когда надо было произнести свои реплики, то меня буквально переклинило: не могла вымолвить ни слова и мне хотелось убежать. Когда уже приготовились снимать, то решила остаться, и все получилось с первого дубля.

На роль Настеньки пробовалось много актрис. Оказалось, что среди них была и Надежда Румянцева.

– Когда мне позвонили и сказали, что утвердили, то не могла поверить в это, прыгала до потолка.

Так как картину собирались снимать на Кольском полуострове, то в хореографическом училище разразился скандал. «Надо учиться, а не в кино сниматься!» – твердили преподаватели.

– На мое счастье, за меня вступилась педагог Суламифь Михайловна Мессерер, которая увидела мои фотопробы и воскликнула: «С такими огромными и распахнутыми глазами ты должна сниматься! Сделаю все, чтобы тебя отпустили». Мы снимали за полярным кругом, поэтому было холодно, а на мне тоненькое пальтишко... Но когда работаешь над ролью и звучит: «Камера! Мотор!» – чувствуешь только тепло.

Наталье трудно давалась сцена прыжка в пруд.

– Александр Роу однажды на меня накричал, притом что он был мягким и спокойным. Мне нужно было прыгнуть в пруд вслед за Марфушей, а я боялась: пруд был грязный, плавали пиявки. А Инна Чурикова давно уже ждала меня в воде. Три раза после команды «Мотор!» бежала с пригорочка, но останавливалась у воды. И уже на четвертый раз Роу не выдержал и заорал на меня так, что я испугалась и сразу прыгнула.

Вслед за фильмом «Морозко» Седых снялась в «Детях Дон Кихота» Евгения Карелова, затем в сказке «Огонь, вода и... медные трубы» и через два года в картине «Голубой лед», которая очень полюбилась актрисе.

– Была безмерно счастлива, потому что всегда хотела сыграть фигуристку. Так как занималась только балетом, то забыла, как стоять на коньках. Когда приехала на каток, где снимали фильм, то долго не решалась сказать об этом своему партнеру Саше Горелику (серебряный призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. – Авт.). И вот в раздевалке решила открыть правду, но он не поверил. Когда увидел, что действительно неуверенно стою на льду, сказал, что на первый раз меня прикроет, но потом начнутся тренировки. С ним я была абсолютно спокойна. «Голубой лед» стал моей последней картиной. Хотела заниматься только балетом. Как сказал Лев Толстой: «Если можете не писать, не пишите».

Наталья Седых окончила хореографическое училище в 1969 году и была зачислена в Большой театр. Вскоре стала солисткой и исполняла главные партии.

– В театре сложная атмосфера, интриги, конкуренция, проще говоря, закон джунглей, где выживает сильнейший. Но я привыкла к этому еще со школы и поняла, что никому нельзя доверять. С тех пор как в первом классе одна милая девочка украла у меня туфли, в которых я должна была сдавать экзамен, носила свою обувь всегда с собой. Поэтому мне никто не мог подложить туда стекло или шпильки.

Когда сама прима театра Майя Плисецкая предложила Наталье Седых станцевать Китти в «Анне Карениной», то девушка еле-еле смогла сказать «Спасибо», потому что была обескуражена.

– Конечно, у меня все тряслось перед выходом на сцену. Иногда думала, что хоть бы мне балка какая-нибудь упала на голову, но она не падала.

После того как артистка ушла из Большого театра, известный режиссер Марк Розовский пригласил ее в свой театр «У Никитских ворот», где она служила 15 лет.

– Когда Марк Григорьевич сказал, что второму ряду меня не будет слышно со сцены из-за тихого голоса, стала заниматься голосом. Позакрывала дома все окна, включила магнитофон на полную громкость и пыталась его перекричать. Причем занималась каждый день по два раза и ждала, когда мои соседи уже вызовут милицию (улыбается). Ведь постоянно проговаривала свою роль: «А ты что, не знаешь, кто ему наркотики достает?! Твоя жена. Да, и я тоже покупаю».

Актриса вернулась в кино в 1994 году. Она сыграла в экранизации пьесы Радия Погодина «Тень-брень». Спустя 5 лет на экраны вышел фильм-спектакль «Два Набоковых», в котором она предстала в образе Норы, а через год сыграла в короткометражном фильме «Синоптик». В 2007-м снялась в драме Светланы Проскуриной «Лучшее время года», через три года – в «Перемирии».

– Единственное, кого не буду играть, так это старух. Во-первых, не умею. Во-вторых, чувствую себя молодой. Чувствую себя лет на 30, – говорит 68-летняя актриса.

Сейчас актриса вышла на пенсию и, как призналась нам, наслаждается жизнью нормального человека.

– Мне не надо рано вставать, бежать на работу. Ем, что хочу, ведь всю жизнь толком нельзя было есть. Хотя и сейчас забываю об этом, потому что просто бывает лениво встать и что-то себе приготовить. Но есть нужно, а то так недалеко и до анорексии. Иногда думаю, вот у нас было мало свободного времени, но тем не менее всё успевали: и на свидания бегать, и замуж выходить, и детей рожать.

в роли Настеньки Фото: Стоп-кадр YouTube

Сама Наталья Седых вышла замуж в 28 лет за композитора Виктора Лебедева (написал музыку к фильмам «Гардемарины, вперед!», «Небесные ласточки». – Авт.), с которым познакомилась во время гастролей Большого театра в Петербурге.

– Супруг был старше меня на 14 лет. Считаю, что это хорошая разница. Он был молодым 42-летним мужчиной. Мы очень любили друг друга, но я не могла создать для Виктора уют, просто не успевала. Всю нашу семейную жизнь, если ее таковой можно назвать, прожили в разных городах: он – в Петербурге, а я – в Москве. Не могла переехать, так как не хотела уходить из Большого театра, ведь ради этого ушла из спорта и кино. Меня все устраивало: часто ездила к Виктору, ожидание каждой встречи можно сравнить с приятным томлением перед первым свиданием.

Спустя некоторое время в Петербурге актриса родила сына Алексея, а через 5 месяцев уехала в Москву, где продолжала работать.

– Больше всего боялась ответственности, ведь ухаживать за ребенком непросто... Но супруг настоял, что уже пора. Мне помогали родители и две няни, которые посменно приходили. Однажды мне рассказала мама, что Лёша называет ее своей мамой. А когда она спросила: «А Наташа кто?», он ответил: «Балерина». Когда он пошел в школу, я уже работала у Розовского, почти все время занимали репетиции. При этом я была достаточно строгой матерью. Когда у него не получалось сыграть какое-то произведение, нотами кидалась, кричала, чтобы больше не подходил к инструменту. Считаю, что мужчина должен находить душевные силы и доводить дело до конца.

Брак Седых и Лебедева распался после 10 лет.

– Лёша жил со мной до 10-го класса, а потом переехал к отцу, чтобы там готовиться к поступлению в местный университет. У него два высших образования. Сейчас он ищет себя в бизнесе. Конечно, мы часто созваниваемся, Лёша приезжает в Москву. А с Виктором общаемся два раза в год, чтобы поздравить друг друга с днем рождения. Судьба мне посылала еще одного мужчину, я даже собиралась замуж. Но мы с ним жили на разных континентах...

В преддверии Нового года хочется пожелать вашим читателям душевного спокойствия и много сюрпризов. И к кому любовь еще не пришла, пусть обязательно придет.

Как Тигран Кеосаян просил разрешения у Михалкова его дочь...

В преддверии Нового года мы раскрываем для вас тайны съемок любимых новогодних картин. В нашем материале воспоминания Алёны Хмельницкой и Александра Адабашьяна о съемках в комедии Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка».

Москва, 1987 год, новогодняя ночь. В роддоме дежурят врач-акушер и медсестра. Они делают обход, после которого садятся отмечать Новый год. Неожиданно в роддом приезжает скорая с беременной женщиной – невесткой одного генерала, которая попала в аварию, и у нее в результате начались преждевременные роды. Несмотря на увещевания врача, что срок беременности может трагически обернуться для ребенка, свирепый генерал, угрожая пистолетом, заставляет его принимать роды. Ребенок рождается мертвым, и запуганный доктор принимает решение подменить его на живого... В этот же день другая женщина родила близняшек, одну из которых и подменили.

Мало кто знает, но на роль двух сестер-близняшек режиссер картины изначально хотел позвать тогда еще маленькую Надю Михалкову. По словам актрисы и бывшей жены Кеосаяна Алёны Хмельницкой (в фильме играла медсестру), пара впервые встретила Михалкову на фестивале «Кинотавр» в Сочи, и уже тогда Тигран решил, что в картине будет сниматься только она.

– Ей тогда было 12 лет, и Тигран сразу же решил ее снимать в своем фильме, – говорит Алёна. – Идея этого фильма не случайно возникла, это был настоящий продюсерский заказ, и он уже давно искал героиню, которая сыграет в фильме близняшек. По прибытии в Москву Тигран долго добивался у ее отца Никиты Сергеевича разрешения снимать Надю. И смешная история заключается в том, что Михалков не давал ответа, думая, что Кеосаян предлагает ему сняться в роли президента. Тогда Тигран объяснил, что не хочет снимать его, а хочет позвать на главную роль Надежду, и он согласился.

По словам Алёны, Тигран Кеосаян очень редко устраивает пробы. Перед этой картиной он четко знал, кого он хочет видеть в главных ролях. Обязательными персонами для него стали Олег Табаков, Владимир Ильин, Александр Адабашьян и Надежда Михалкова. Также Алёна рассказала забавную историю, произошедшую на съемках фильма «Президент и его внучка».

Надя Михалкова Фото: Стоп-кадр YouTube

– Мы снимали сцену рождения девочек в настоящем родильном доме. Как и положено, вся съемочная группа была в бахилах, и нам было велено вести себя намного тише, чтобы не тревожить рожениц. Для съемки сцен администрация роддома разрешила нам ограждать коридоры. Идет мотор, вдруг из палаты выходит беременная девушка и говорит: «Можно я пройду?», на что второй режиссер отвечает: «А вы не можете подождать?» Девушка с растерянным видом говорит: «Вы знаете, не могу. Я рожаю!» Конечно, процесс остановился, роженицу увезли, и, пока мы снимали сцену рождения близняшек, эта женщина родила тройню. Вот такой парадокс! – поделилась Хмельницкая.

Также Алёна рассказала, что ей очень понравилось работать с Надей Михалковой. По ее словам, в свои 12 лет девочка вела себя абсолютно по-взрослому.

– Надя всегда участвовала в съемках, как и все. Мы снимали зимой, и на уличных сценах был жуткий холод, она мерзла со всеми и не капризничала. Проявила себя как настоящий профессионал.

Своими воспоминаниями о съемках поделился актер, сыгравший в фильме доктора, подменившего близняшек, – Александр Адабашьян. 71-летний Александр Артемович признался, что уже мало что помнит со времен тех съемок, но ему очень понравилось сниматься в красивом особняке, в котором раньше располагался Дом культуры детей железнодорожников. Он вспоминает, что в те годы этот шикарный особняк принадлежал некоему «господину Рыбкину», которому достался за «какие-то заслуги» от правительства. Также Александр отметил, что его пригласили на роль в картину без проб. Тигран позвал его в гости, они вместе читали сценарий, Александр согласился без раздумий.

– Я сразу же согласился, потому что, помимо хорошего сценария, в картине была собрана чудесная компания: со мной играли Владимир Ильин и Олег Табаков, мы очень здорово провели время. На этой картине обстановка была очень спокойная. Снимали мы около двух месяцев, локации для съемок были интересными и разнообразными: съемки проходили и в интерьере дома культуры, и в роддоме, и на Смоленской площади в Москве. И даже в Архангельской области, там мы снимали стрельбу. Я с улыбкой вспоминаю то время, – подытожил Александр Адабашьян.

Екатерина Васильева: Боялась, что не справлюсь с ролью старухи

15 лет назад состоялась премьера единственного фильма Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». Эта картина завоевала сердца миллионов и сразу же вошла в золотой фонд новогоднего кино. История напомнила людям, что чудеса случаются, нужно только верить в них. узнали, как режиссер просил благословения, чтобы снять в фильме Екатерину Васильеву, и за что Ирина Купченко получила пощечину от Олега Янковского.

В центре сюжета история матери и дочери, живущих в уютной старинной московской квартире. Мама (Екатерина Васильева) уже 10 лет не ходит, дочь все это время находится рядом, ухаживает за ней, совсем забыв про личную жизнь. Вдруг пожилая женщина говорит единственной дочери, что скоро умрет, но у нее на сердце камень из-за того, что та ни разу не была замужем. Дочка (Ирина Купченко) так бы и осталась старой девой, если бы на пороге их квартиры не появился Игорь (Олег Янковский) с шампанским и букетом роз. Он шел к своей любовнице, но случайно перепутал дом. Татьяна привела его к маме и выдала за своего жениха, Игорь от неожиданности подыграл ей. Но спустя неделю и он, и она поняли, что влюбились. Под бой курантов Игорь сделал Татьяне долгожданное предложение, а мама решила, что сможет пожить «еще годик, ну, может, два».

Идея снять фильм возникла во время съемок «Крейцеровой сонаты» в 1987 году, где Янковский сыграл главную роль, а будущий второй режиссер «Приходи на меня посмотреть» Михаил Агранович был оператором.

Екатерина Васильева Фото: Стоп-кадр YouTube

– Мы полетели доснимать «Сонату» в Рим, – дополняет деталями Михаил Леонидович. – И вот в скромном номере гостиницы, где мы с Олегом выпивали и закусывали привезенным из Москвы толстолобиком в томате, появились мысли снять кино с душевной историей. Но мы поговорили и забыли об этом, как часто бывает.

Только спустя 12 лет Янковский и Агранович вернулись к мыслям о фильме.

– После того как я посмотрел во МХАТе спектакль «Рождественские грезы», подумал: почему бы не снять фильм по этой пьесе, – продолжает Агранович. – Тем более персонажи пьесы попадали в канун праздника в комические ситуации, как и герои «Иронии судьбы». И сразу возникла мысль снять свое новогоднее кино, а то в нашей стране только одна «Ирония судьбы» по телевизору идет в канун Нового года. Тут же вспомнился наш с Олегом разговор, и я ему позвонил. Он посмотрел спектакль и сказал: «Давай попробуем».

«В потоке чудовищно-черного кино, в то время снимали в основном такое, захотелось вдруг экранизировать какую-то добрую, светлую историю сказки», – так говорил при жизни о своей единственной режиссерской работе сам Олег Янковский.

Успех картины всегда зависит от подбора актеров. Не было сомнений, что Янковский сыграет главную роль, а вот женский состав долго подбирался. Исключением была только Наталья Щукина (сыграла лжедочку главных героев. – Авт.), с которой они служили в Ленкоме.

– О том, что Олег Иванович собирается снимать кино, не знал никто, – уверяет Щукина. – Мне позвонила девушка: «Я ассистент Янковского по подбору актеров. Знаете такого?» Я спросила потом Олега Ивановича, мол, чего же вы сами ко мне не подошли в театре, а поручили звонить своему ассистенту. Он ответил, что не хотел мне предлагать роль в коридоре, решил, что я на общих основаниях должна пройти пробы.

На роль Софьи пробовались и Инна Чурикова, и Анна Каменкова, но когда режиссеры картины вспомнили про Екатерину Васильеву, поняли, что именно она подходит, как никто другой.

– Она поначалу отказывалась от нашего предложения, – продолжает Агранович. – Но потом сказала, что снимется, если мы получим благословение ее духовного отца. Мы с Олегом пошли к нему, и, слава Богу, он отпустил ее на съемки.

– Я думала, что Янковский предложит мне роль Татьяны (дочки), – вспоминает Екатерина Васильева. – А он попросил меня сыграть старуху. Боялась, что не справлюсь с ролью и буду чувствовать себя некомфортно, а это сразу видно на экране... На что Олег мне, улыбаясь, сказал: «Ну, не такая уж ты и молоденькая».

Конечно, без трудностей тоже не обошлось.

– Иногда у наших артисток что-то не получалось, с какими-то актерскими задачами они не соглашались. Например, Купченко говорила Олегу: «Я считаю, что так сыграть это нельзя. Ты считаешь можно? Покажи!» И когда он показывал, все вопросы моментально снимались, – подчеркивает второй режиссер. – Самый большой конфликт у нас с Олегом возник по поводу пощечины. Я хотел, чтобы Янковский дал пощечину Купченко. Этот момент нужен для движения сюжета, что именно тогда героиня понимает: «Бьет – значит любит». Олег категорически отказывался бить женщину по лицу. Для него это было совершенно неприемлемо. Я считал, что для развития отношений героев этот эпизод совершенно необходим, и мне стоило огромных усилий все-таки убедить в этом Олега. В итоге пощечину снимали издалека, на общем плане, а Купченко и вовсе не было видно из-за двери. Зритель только слышал хлопок.

Несмотря на то, что фильм «Приходи на меня посмотреть» получил множество наград на разных кинофестивалях, эта работа стала первой и последней для Янковского. По словам Натальи Щукиной, «Янковский хотел творить, а не заниматься поиском денег на пленку и производством на потребу публики». Ему было очень унизительно в новых условиях начала 2000-х выпрашивать деньги в коридорах Минкульта. Как актер, он тоже потом работал немного, сказывалась болезнь: у него обнаружили рак поджелудочной железы. Народного артиста СССР не стало 17 мая 2009 года, ему было всего лишь 65 лет, и кто знает: если бы не тяжелый недуг и бюрократия, он мог бы снять еще много новогодних комедий, которые грели бы наши сердца в морозные предновогодние дни.