Андрей Рожков из шоу "Уральские пельмени": Теперь живу как в сказке

Sobesednik.ru узнал у артиста шоу «Уральские пельмени» Андрея Рожкова, как он с коллегами празднует Новый год.

Шоу-бизнес жалуется, что в новогодние праздники и каникулы в их сфере в этом году многие без работы и корпоративов— певцов заказывают мало. А вот у представителей юмора, оказалось, наоборот: перед новогодними праздниками расписан буквально каждый день. Возможно, людям хочется не столько песен, сколько хорошего настроения — например, его в полной мере дарит шоу «Уральские пельмени». С ярким артистом команды Андреем Рожковым мы побеседовали накануне новогодних праздников.

Отмечаем со всей страной

— Как готовитесь к новогодним праздникам? Часто ли отмечаете вместе с командой?

— Последние несколько лет мы всегда отмечаем Новый год со всей командой и вместе со всей страной. Традиционно в новогоднюю ночь канала СТС показывает новую шоу-программу «Уральские пельмени». До поздравления президента и после — будем встречать 2017 год. Так что мы не то что готовимся, а уже подготовились — придумали, сыграли и сняли программу «Оливьеды».

Ну а «не в телевизоре» будем работать на корпоративе. Раньше много лет вместе отмечали в родном Екатеринбурге или за городом. Снимали, например, дом на несколько семей, наряжали елку, все вместе лепили пельмени — давняя наша традиция. Мы с ребятами знакомы и дружим уже более 20 лет, а если быть совсем точным, через два года стукнет 25 нашей дружбе и сотрудничеству. (Как команда КВН «Уральские пельмени» появились в 1993 году — прим. ред.). Как в любом творческом коллективе, у нас бывают разные споры и разногласия, но всё быстро возвращается на круги своя. Почти четверть века продержались командой — значит, и дальше всё будет хорошо.

«Любой юмор реагирует на происходящее вокруг, это нормально» Фото: из личного архива

— Заметила, что в концертах «Уральских пельменей» проскальзывают политические темы. Стремитесь к актуальности?

— Безусловно, любой юмор реагирует на происходящее вокруг, это нормально. И к сожалению, в жизни любого из нас политика присутствует. Другой вопрос — что все эти события в политике, какими бы глобальными ни казались, — мимолетное, сиюминутное. По моим ощущениям, и зрителям это уже не особенно интересно. Куда приятнее вечные темы: семья, дружба.

Екатеринбург замерз

— А как готовится к новогоднему празднику столица Урала?

— Пока никак. Ударили тридцатиградусные морозы, и люди пляшут не возле елки, а по утрам около своих автомобилей — те упорно не желают заводиться в такую холодину. Обещают небольшое потепление, ждем с нетерпением.

— Екатеринбуржцы держатся в кризис?

— У нас все в порядке, видимо, уральский характер настолько закаленный — люди на позитиве, оптимисты. Уральцы все обязательно с хорошей профессией и не пропадут, при любом раскладе останутся при деле. Заводы работают. Мне кажется, начался подъем небольшой после долгого застоя и кризиса. А оставаться оптимистами еще и природа помогает. Сосновые леса, корабельные сосны вокруг города. В особенно тяжелых жизненных ситуациях можно пойти в лес, посидеть под сосной — и, знаете, проблемы словно сами собой уходят. Проверенный, между прочим, способ!

А поскольку мы, «пельмени» — уральские, то и у нас с работой порядок. В феврале новые концерты в Екатеринбурге, потом съемки в Москве — будем показывать новые программы, посвященные 23 февраля и 8 марта.

Только что вернулись с гастрольного тура по России. Залы полные — посмеяться у нас в стране любят. Приходят даже с детишками, всей семьей. А после концертов благодарят за добрый юмор. Тут мы держим планку: шуток, которые было бы нельзя слушать детям, у нас нет, это принципиальная позиция с самого начала.

— Тестируете шутки на собственных детях — вы же дважды отец?

— Тестируем. А вот насчет двоих сыновей у меня — тут у вас неверная информация: отец я уже трижды! Третий сын, которого мы с женой назвали Макаром, родился как раз в уходящем году. Это, безусловно, главное мое достижение года. Еще в фильме снялись с ребятами (не вся команда, но многие приняли участие, а режиссер — очень талантливый Роман Самгин), это наш дебют, картина называется «Везучий случай» и выйдет весной. И фильмы, уверен, в моей жизни еще будут. А вот рождение третьего сына — такое событие только раз в жизни бывает. Теперь живу как в сказке — «было у отца три сына».

«Желаю вам забыть все обиды и огорчения, которые были — оставить их в уходящем году» Фото: из личного архива

— Вы один из немногих артистов, кто может похвастаться, что приходилось играть на сцене не только Деда Мороза, но и… Снегурочку!

— Это правда — был у нас такой номер. После того, как стал играть старушек (и, говорят, эти образы у меня особенно хорошо получаются), кто-то из ребят предложил: «А давайте придумаем (мы все тексты пишем себе сами) номер про пожилую Снегурочку — специально для Рожкова». И написали. Получилось забавно, зрителям нравится. В костюме Снегурочке мне было... нормально, уютно, вполне комфортно. После ролей бабушек уже никакой образ не страшен!

Пожелание от Андрея Рожкова читателям «Собеседника»:

— Желаю вам забыть все обиды и огорчения, которые были — оставить их в уходящем году. А в Новый Год перейти вымытыми, побритыми и в чистой одежде. И обязательно уверенными в том, что каждый последующий день будет ярче, интереснее и обязательно счастливее предыдущего.

— А о чем бы вы сами попросили Деда Мороза?

— Банальные вещи — чтобы все были здоровы, не болел никто... И мир во всем мире.