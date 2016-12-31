Ольга Свиблова: Обнаженной фактурой мир не завоюешь

Искусствовед Ольга Свиблова поделилась с Sobesednik.ru своим мнением о восприятии современного искусства в России.

Десятая по счету Премия Кандинского – главная премия в области современного искусства – чуть было не закончилась скандалом: как и недавнюю выставку американского фотохудожника Стёрджеса, одного из номинантов премии, а следом и организаторов обвинили в пропаганде педофилии.

Питерский художник Александр Шишкин-Хокусай представил на Премию Кандинского свою работу «Практика взросления» с обнаженными девочками, заставив все тех же общественных активистов возбудиться: а не повод ли это для новой разборки в борьбе за чистоту и нравственность в искусстве? К счастью, к арт-премии грязь не прилипла.

– Я скандала не вижу, – прокомментировала эту историю Sobesednik.ru искусствовед, директор Мультимедиа Арт музея, член жюри Премии Кандинского Ольга Свиблова. – То же самое было с выставкой Стёрджеса. Я тогда намеренно отказывалась от любых комментариев по простой причине: нет темы для разговора. Хулиганы и вандалы пришли и всё это устроили. Попали в полицию, получили то, что положено по закону за вандализм и хулиганство. А сами работы этого фотографа мне, например, неинтересны. Они манерны, вторичны, даже провокативности нет. Как и у Шишкина. Вот победитель в номинации «Проект года» Андрей Кузькин мне интересен. У него были и есть потрясающие перфомансы. Например, когда месил бетон. Гениально. Потому что жить – это месить бетон: боль, страдания, риск... Работы Кузькина наполнены и силой, и смыслом. Были и другие авторы, интересные для меня – немало.

– То есть премию пытались втянуть в скандал – не удалось?

– Страсть втянуть кого-то в скандал – она, видимо, в природе человека. В отдельных случаях это нарочное привлечение внимания. Но я лично эту стратегию не люблю, мне кажется, она давно устарела. Искусство – это поиск все-таки нового взгляда на мир. Обнаженной фактурой мир не завоюешь. Премия Кандинского прекрасна тем – вы это верно заметили, – что в скандалы не втягивается. Она была и остается премией достоинства и профессионального качества. А скандалы быстро затухают, как любой костер.

– В этом году премию вручали в десятый раз – юбилей. В чем главное отличие от предыдущих девяти лет?

– Главный вывод: в стране есть искусство. Очень много молодых художников. Это важно. Если в стране есть креативная энергия, значит, мы можем в будущее смотреть как минимум с интересом и оптимизмом.