Юрий Яковлев не понимал, почему люди так любят Ипполита

Алёна Яковлева поделилась с Sobesednik.ru воспоминаниями о своем отце и его отношении к своей роли в «Иронии судьбы».

Актрису Алёну Яковлеву в этом году ждет оригинальный новогодний подарок. Ей обещают подарить… ремонт в московской квартире и праздничную ёлку. В обновленных апартаментах Алёна планирует отметить не только Новый год, но и сорокалетие «Иронии судьбы», в которой снялся ее легендарный отец Юрий Яковлев.

– Когда мне позвонили с «Идеального ремонта» и предложили сделать ремонт, я сразу согласилась, – рассказывает Алёна. – Пока не видела результата, однако думаю, что все будет хорошо. Но я не боюсь, что мне не понравится. Я очень спокойно отношусь ко всем перипетиям в жизни. Все приму! Что будет, то будет – в крайнем случае, если совсем не понравится, переделаю!

Сам Новый год Яковлева будет встречать на даче в Подмосковье. Ее молодой человек, который почти на тридцать лет младше своей звездной спутницы, уже вовсю готовится к празднику: устанавливает олененка, наряжает ёлку, развешивает гирлянды.

– Я стараюсь помогать, но не всегда получается: очень много работы, – говорит Алёна. – Сейчас думаю, в чем встречать год Петуха. Я считаю, что нужно отмечать праздник в чем-то новом. Конечно, я не так сильно следую советам гороскопов, но стараюсь. Думаю, что год Петуха нужно отмечать в чем-то петушином! Модницей себя не считаю. Но следить за тенденциями стараюсь. Модницей я была в юности. Моя мама с отчимом жили за границей, и у меня была возможность покупать красивые вещи. Когда я училась в университете, все бегали смотреть, во что я одета. Сейчас я уже не так продвинута в этом направлении.

Новый год Яковлева планирует отметить шумно. Многочисленных гостей актриса будет угощать традиционными русскими яствами: салатом оливье и селедкой под шубой. Не обойдется и без шампанского. Впрочем, тосты будут поднимать не только за Новый год, но и за юбилей «Иронии судьбы, или С легким паром!» Картине, в которой сыграл Ипполита ее знаменитый отец, исполняется сорок лет.

– Я думаю, что и для следующего поколения эта картина станет символом Нового года, – говорит Алёна. – Моя дочка Маша, так же как и я, каждый год смотрит эту картину. Это наши эмоции, наш воздух, наша история. Каждый раз смотрю, хотя знаю наизусть всю картину. Кстати, половину фраз из фильма придумал сам папа: и про рыбу, и про тепленькую…

Алёна Яковлева Фото: архив редакции

Кстати, Яковлева уверяет, что «Ирония» знаменитому Ипполиту не нравилась. Он не понимал, почему зрителям так полюбился этот фильм.

– Он считал, что у него много других, более значимых ролей, – продолжает Алёна. – Я его все время убеждала в обратном, что роль Ипполита – замечательная, поэтому его героя так любят люди. Но он был непреклонен. Ему казалось, что князь Мышкин в «Идиоте» гораздо глубже и интереснее. Но это вопрос спорный.

«Желания исполняются сразу!»

Яковлева не представляет новогодней ночи без загадывания желаний. Актриса использует проверенный способ.

– Я по традиции сжираю сожженную бумажку, – говорит артистка. – Она не всегда горит, кто-то обжигается, но это такое самовнушение, без которого нельзя. У меня все желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполняются. Я могу попросить себе новую роль, удачу своей дочери, здоровья своей маме или же новые отношения для себя.

– И как быстро появляются новые отношения?

– Да практически сразу! Через две недели! Но в эту новогоднюю ночь загадывать не буду. У меня в личном плане все хорошо.