Культура и ТВ
Источник: Life
15:00, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Водитель рассказал о попытке Веры Алентовой скрыться после ДТП

Участник ДТП с Верой Алентовой сообщил, что актриса на автомобиле Lexus скрылась с места происшествия.

Ранее Sobesednik.ru писал, что звезда фильма «Москва слезам не верит» за рулём Lexus врезалась в Hyundai на улице Садовая-Триумфальная в Тверском районе ЦАО Москвы. В результате ДТП никто не пострадал, Веру Алентову оштрафовали на 500 рублей.

30 декабря Евгений Сидоров рассказал порталу Life, что во время остановки его служебную машину Hyundai тряхнуло от удара сзади. Он увидел, как врезавшийся в него Lexus RX уезжает с места аварии, запомнил номера и вызвал сотрудников ГИБДД. «Машину обнаружили, сказали, виноват хозяин Lexus, хозяин найден. Стало интересно, чей это автомобиль, раз так быстро нашли. Прочитал справку, смотрю – Алентова Вера Валентиновна. По механическим повреждениям она себе машину повредила больше. Она как летела, так стесала себе весь бок», – сказал Сидоров.

Между тем 74-летняя Вера Алентова отрицает, что стала виновницей аварии в Москве: «Никуда я не попадала, ни в какое ДТП вообще. Это какой-то бред, что я могу сделать».

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Ушаков Олег

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