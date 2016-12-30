Песни для "Иронии судьбы" записывали в тридцать два дубля

Sobesednik.ru выяснил интересные подробности создания звукоряда к самому новогоднему фильму советского кино.

Неотъемлемой частью наступления Нового года являются огоньки на ёлке, запах спелых мандаринов, салат оливье и конечно же фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Мы решили вспомнить интересные моменты из знаменитой картины к первой годовщине смерти гениального режиссера Эльдара Рязанова.

Услышав лирическую музыку этой ленты, вы, несомненно, узнаете ее из тысяч других мелодий. Режиссер картины великий Эльдар Рязанов долго думал, кому же отдать стихи известных поэтов для написания музыкального сопровождения. Режиссер не верил, что один композитор сможет написать сразу восемь хитовых мелодий, и поэтому отдал стихи четырем разным композиторам. В результате жизненных перипетий трое музыкантов отказались писать музыку и автором всей мелодической стороны двухсерийного фильма стал Микаэл Таривердиев, который, по слухам, написал все шедевральные мелодии картины за одни сутки, вдохновившись сценарием. Автору удалось создать незабываемую, чувственную, лирическую и легкую музыку для шести песен и двух романсов, что привело в восторг режиссера картины и послужило началом их крепкой мужской дружбы.

К сожалению, отношения между композитором Таривердиевым и тогда еще молодой, но уже дерзкой и своенравной певицей Аллой Пугачевой, которая стала исполнительницей всех песен в новогоднем кинофильме, не сложились. По словам жены музыканта Веры, он долго добивался от певицы легкости и чувственного исполнения, и получить это удалось только аж с 32-го дубля записи каждой песни. Позже Микаэла и Аллу пригласили на телепередачу «Кинопанорама», где будущая Примадонна исполнила песню «Мне нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой. Все бы ничего, но Алла Борисовна решила исполнить ее по-своему – в размашистой манере – и этим самым задела маэстро. Таривердиев подошел к певице после выступления и попросил больше никогда не исполнять его песен. На этом союз двух талантливых людей был окончен. Не простив такого замечания, Алла больше никогда не спела ни одной его песни.

Микаэл Таривердиев Фото: Стоп-кадр YouTube

Друг знаменитого режиссера Эльдара Рязанова, ушедшего ровно год назад, Александр Ширвиндт в свойственной ему юмористической манере рассказывает, что снимался во многих его картинах, потому что было неудобно отказывать другу. Но роли эти были только эпизодическими. Вспоминая успех «Иронии судьбы», Ширвиндт рассказывает, что самым популярным вопросом от поклонников фильма был вопрос о местонахождении бани, в которой парились герои картины. Актер рассказывает, что баня была не что иное, как декорация, да еще не в специализированном павильоне, а под лестницей коридора «Мосфильма». Реквизиторы создали киношную баню с помощью стеклянных блоков, привезенных из других бань, декоративных пальм и лавок, а вот жару на съемочной площадке воссоздать так и не удалось. Все дубли актеры снимались в одних простынях на голое тело, испытывая жуткий холод. Чтобы хоть как-то согреться, мужчины пронесли на площадку горячительные напитки, которые впоследствии изъял режиссер, а сцену с вдрызг пьяными друзьями играли абсолютно трезвые артисты.

Все жители нашей страны каждый год 31 декабря впускают в свою квартиру давно знакомых и таких родных Женю Лукашина и Надю Шевелеву в исполнении актеров Андрея Мягкова и польской актрисы Барбары Брыльской. Сложно представить на их месте других людей, но все могло бы быть иначе. Главную мужскую роль мечтал заполучить красавец Андрей Миронов, но из-за того, что он беспрекословно нравился женщинам, Рязанов его не утвердил. А на роль Надежды пробовались чуть ли не все советские актрисы того периода. Даже знаменитая Людмила Гурченко, но и она не впечатлила Эльдара Александровича. Впрочем, это не помешало режиссеру передать привет с экрана этим великим актерам. В одном эпизоде Рязанов прибегнул к приему камео: по сюжету, когда разъяренный Ипполит уходит от Нади, Лукашин включает телевизор, где транслируется фильм «Соломенная шляпка», а на экране красуются Гурченко и Миронов. К слову, это не единственная причина, по которой режиссер вставил отрывок именно из этой комедии. Этим он показал время действия «Иронии судьбы» – 31 декабря 1974 года, в этот день на экранах состоялся премьерный показ музыкальной комедии «Соломенная шляпка».