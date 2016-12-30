Интерпол не стал объявлять Маруани в розыск после запроса МВД

Интерпол отказался объявлять в розыск Дидье Маруани по запросу МВД.

Как ранее писал Sobesednik.ru, следователь отказался возбуждать уголовное дело в отношении лидера группы Space Дидье Маруани, который обвинил российского исполнителя Филиппа Киркорова в плагиате. После этого сам Киркоров подал в суд иск против Маруани, обвинив его в вымогательстве.

Как сообщил адвокат Маруани Игорь Трунов в интервью веб-изданию Life, Интерпол отказался объявлять его подзащитного в международный розыск по запросу МВД России.