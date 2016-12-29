Телегид: что покажут на ТВ в Новый год

Sobesednik.ru предлагает воспользоваться гидом по праздничному отечественному телеэфиру.

Три Ш: Шнур, Шурик, Шерлок

Все «кнопки», как обычно, насытили праздничную сетку всесезонной советской киноклассикой. Без «Иронии судьбы», «Чародеев», «Приключений Шурика», «Джентльменов удачи» не обойдется ни один канал, в том числе и «Первый».

Главная баталия за зрителя развернется ближе к полуночи 31 декабря. В «Новогодней ночи на «Первом» (начало в 22:30) соберутся все звезды. Впрочем, они же будут и на других каналах. И даже Алла Пугачева, чьего участия телевизионщики добиваются каждый год и считают гарантией высокого рейтинга, «раздвоилась» и почтила своим присутствием еще и «Пятый».

– Мы старались воссоздать атмосферу программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая выходила еще в моем детстве, – говорит режиссер шоу «Новогодняя ночь на «Первом» Феликс Михайлов.

Помимо зарубежных хитов, прозвучат и премьеры. Так, Гарик Сукачев, чтобы представить свою новую песню, собрал совершенно немыслимую (из-за диаметральных политических позиций) в любой другой телепрограмме компанию друзей. Ему подпоют и подыграют: Михаил Ефремов, Иван Охлобыстин, Александр Ф. Скляр. Филипп Киркоров, как всегда, потрясет диковинными нарядами с перьями, а после него (и это еще один убойный контраст) на сцену выйдет Сергей Шнуров. Вот так и становятся народными героями: две самые скандальные песни уходящего года – «Лабутены» и «В Питере – пить» – прозвучат на главном канале страны почти без купюр.

А киноманов наверняка порадует новый «Шерлок» (1 января в 23:31). Мировую премьеру четвертого сезона с Бенедиктом Камбербэтчем российские зрители увидят всего на минуту позже английских. Если кто не в курсе, то в новых сериях мы застанем Шерлока в тот момент, когда доктор Ватсон и его жена Мэри только-только стали родителями... Всего 3 серии, каждый новый эпизод – 1 раз в 7 дней.

Весь день с Медведевой

Телеканал «Россия 1» 31 декабря начнет веселиться с самого утра. Праздничный концерт «Лучшие песни» (начало в 10:00), снятый в Кремлевском дворце, сменят «Короли смеха» (начало в 15:55) – Петросян, Степаненко, «Новые русские бабки». В 21:50 стартует развлекательное шоу «Новогодний парад звезд», где участникам традиционно раздают стихи и слова на злобу дня. Так, Лолита с Александром Морозовым исполнят «Песню нефти и газа», а Владимир Соловьев даже в новогоднем эфире не удержится от того, чтобы не столкнуть лбами в «Поединке» Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Что касается фирменного шоу «России 1», то «Голубой огонек» загорится на экранах сразу после обращения президента (в 00:00). Кого мы увидим в нем уже в новом году? Да, конечно, тех же, кого нам предлагали и в старом. Можно не перечислять.

Единственное относительно новое лицо, которое будет сопровождать все праздничные проекты «России 1» 31 декаб­ря, – Медведева. Она станет ведущей сразу трех шоу – «Лучшие песни», «Короли смеха» и «Голубой огонек». И только в «Новогоднем параде звезд» ее бесцеремонно подвесят на ёлку в качестве игрушки... Ну ра­зумеется, имеется в виду не та Медведева – не жена «безденежного» премьера Светлана, а ее однофамилица Наталия, покинувшая Comedy Woman (ТНТ) еще в 2014 году. Уйдя в одиночное плавание, она снималась в сериалах, вела шоу и, что еще важнее, родила. А несколько месяцев назад прибилась к коллективу «Субботнего вечера» в качестве помрежа. Тут ее и разглядели, а потом и выдвинули. Кстати, точно так же – из костюмера, помогавшего с реквизитом команде «Мегаполис», в актрисы – Медведева попала в КВН. Старый проверенный ход конем. «Оглянуться не успеете, как шашка прыгнет в дамки», – непременно скажет 31 декабря герой говорухинского фильма «Место встречи изменить нельзя». Видно, есть у фамилии Медведевых своя, фартовая карма.

Миллиард от НТВ

Отнюдь не праздничная премьера состоится на НТВ 30 декабря в 20:40. Правда, учитывая предновогоднее настроение, исполнена идея все-таки в развлекательном ключе. К 100-летию со дня убийства Григория Распутина Алексей Пивоваров подготовил фильм «Распутин. Расследование». И наряду с документальной частью в нем будет еще и сомнительная: ясновидящая Фатима Хадуева «расскажет» и «почувствует», что происходило на месте убийства старца 100 лет назад.

А 31 декабря НТВ попытается привлечь зрителей, пробудив в них денежный интерес. В 20:00 тут состоится розыгрыш 1 миллиарда рублей. Шанс сорвать куш есть у всех, кто не побоится сыграть с государством в азартные игры и купит новогодний билет гослотерей. А в 22:30 Вадим Такменев проведет «Живой Новый год»: выступления артистов будут перемежаться с прямыми включениями корреспондентов НТВ из российских аэропортов, роддомов, купален и поздравлениями, которые заблаговременно записали на видео простые россияне. В 0:50 эстафету примет «Дискотека 80-х».

Еще одно расследование – от Елизаветы Листовой – выйдет в эфир 1 января в 17:10. В фильме «Новогодняя сказка для взрослых» автор напомнит о том, что Новый год – самый что ни на есть советский праздник. И расскажет, как в 1937 году в СССР отмечали первый «настоящий» Новый год.

Молодой Боярский

На питерском «Пятом канале» предельно простая концепция: 31 декабря в 10:30 – премьера проекта «Мой советский Новый год» с Михаилом Боярским, которому свои истории из прошлого поведают Алла Пугачева, Елена Яковлева, Вениамин Смехов и др. С 12:30 до 23:55 – марафон детективного сериала «След». А потом «Пятый» затянет знакомую песню: концерты «Легенды Ретро FM (0:05), «Звезды Дорожного радио» (2:05) и «Супердискотека 90-х» (4:05).

1 января в 12:00 ностальгировать вместе со звездами будет Дмитрий Губерниев: «Мое советское детство» и «Моя советская юность», а потом – снова Боярский («Моя советская молодость»). До «Советской старости», надо думать, не дойдет. Ведь, как мы знаем из песни Пахмутовой и Добронравова, советские ребята с годами не стареют. Сердцем уж точно.