Культура и ТВ
Источник: Forbes
10:16, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Создатель "Звездных воин" стал самой богатой знаменитостью США

В список самых богатых американских знаменитостей вошли Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Опра Уинфри.

29 декабря журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей США. Первую строчку рейтинга занял создатель «Звездных воин», американский режиссер Джордж Лукас — его состояние оценивается в $4,6 млрд.

На втором месте оказался коллега Лукаса — режиссер Стивен Спилберг. Его состояние на конец 2016 года оценивается в $3,7 млрд. Третью строчку занимает известная американская телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,8 млрд.

Четвертое место досталось легенде американского баскетбола Майклу Джордану. Его состояние оценивается в $1,2 млрд. На пятой строчке оказался иллюзионист Дэвид Сет Коткин, известный под псевдонимом Дэвид Копперфильд, с состоянием в $850 млн.

В рейтинг также вошли гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэпер Jay Z ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн), Джон Бон Джови ($410 млн) и другие.

читайте также:Олег Табаков
Олег Табаков о рейтинге богатейших актёров: Forbes наврал, но мне лестно
Олег Табаков заявил Sobesednik.ru, что журнал Forbes ошибся, поместив его на вершину рейтинга богатейших актёров »

читайте также:Дмитрий Нагиев
Нагиев посчитал закономерностью своё лидерство в списке Forbes
Директор Нагиева объяснила Sobesednik.ru, почему актёр спокойно воспринял новость о своём лидерстве в рейтинге Forbes »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Химик о трагедии в Иркутске: Акцизы не помогут против яда
10:08, 29 Декабря 2016
Кандидат химических наук прокомментировала ситуацию с отравлением множества людей «Боярышником» в Иркутске
»
Что будет с ценами на продукты в год Петуха
07:02, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил у эксперта, какие из продуктов питания в наибольшей степени подорожают в 2017 году
»
Евгений Осин вымолил новую любовь
06:07, 29 Декабря 2016
Sobesednik.ru связался с 52-летним певцом Евгением Осиным и выяснил, что происходит сейчас в его жизни на самом деле
»