Создатель "Звездных воин" стал самой богатой знаменитостью США

В список самых богатых американских знаменитостей вошли Джордж Лукас, Стивен Спилберг и Опра Уинфри.

29 декабря журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей США. Первую строчку рейтинга занял создатель «Звездных воин», американский режиссер Джордж Лукас — его состояние оценивается в $4,6 млрд.

На втором месте оказался коллега Лукаса — режиссер Стивен Спилберг. Его состояние на конец 2016 года оценивается в $3,7 млрд. Третью строчку занимает известная американская телеведущая Опра Уинфри с состоянием в $2,8 млрд.

Четвертое место досталось легенде американского баскетбола Майклу Джордану. Его состояние оценивается в $1,2 млрд. На пятой строчке оказался иллюзионист Дэвид Сет Коткин, известный под псевдонимом Дэвид Копперфильд, с состоянием в $850 млн.

В рейтинг также вошли гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэпер Jay Z ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн), Джон Бон Джови ($410 млн) и другие.