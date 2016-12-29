Культура и ТВ
Источник: TMZ
07:38, 29 Декабря 2016 Версия для печати

От инсульта скончалась мать Керри Фишер, актриса Дебби Рейнольдс

В США мать Керри Фишер, актриса и певица Дебби Рейнольдс скончалась в возрасте 84 лет после экстренной госпитализации.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 27 декабря стало известно о смерти актрисы Керри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы в «Звездных войнах», после сердечного приступа.

Как сообщает TMZ, спустя день после смерти дочери умерла и 84-летняя актриса Дебби Рейнольдс.

«Это правда. Сейчас она с Керри», — сказал ее сын Тодд Фишер.

Уточняется, что Рейнольдс была госпитализирована с подозрением на инсульт в Лос-Анджелесе незадолго до известия о ее кончине.

Актриса и певица Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл «Поющие под дождём», где она исполнила одну из главных ролей.

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