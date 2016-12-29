Ксения Ларина: Коляда и оттепель

Колумнист Sobesednik.ru Ксения Ларина – о самых интересных культурных событиях нынешней зимы.

Не обязательно стоять часами на морозе, чтобы попасть на хорошую выставку. Вот в Музее Москвы открылась чудесная живая экспозиция на модную тему – «Московская оттепель: 1953–1968». Это не просто выставка с фотографиями – вы погружаетесь в эпоху полностью, кажется, что даже угадывается в воздухе запах «Красной Москвы».

Да, здесь фотографии города, улиц, людей, известных и неизвестных. Здесь картины официальных и полуподпольных художников. Здесь афиши концертов и кинопремьер. А еще кадры кинопленки, а еще звуки музыки и звуки города, а еще предметы быта, одежды, домашних интерьеров и настоящие автомобили. Квартирное пространство выставки – из любимых. Вот торшер, вот кресло, вот радиола, вот газета, вот будильник. Мы дома, только полвека назад.

А еще каждый год в январе в Москву из Екатеринбурга приезжает Коляда-театр – любимцы столичной публики. Играют они свои спектакли в Театральном центре на Страстном, привозят почти весь репертуар. Это замечательный коллектив, фанатично преданный делу. Зарплаты у них маленькие, декорации, костюмы и реквизит покупают за свои деньги на рынках и барахолках, в ход идут и жестяные банки, и школьные тетрадки, и китайские бумажные фонарики, и прищепки, и разноцветные лоскутки – вот уж действительно «когда б вы знали, из какого сора» вырастает высокое искусство!

А искусство воистину прекрасное, возвышенное, хулиганское, светлое. Звезда театра – Олег Ягодин, удивительный артист, способный сыграть все на свете. Благодаря режиссеру Андрею Прошкину, снявшему Ягодина в одной из центральных ролей в фильме «Орлеан», о прекрасном артисте узнала широкая публика. В театре Олег играет Гамлета, Подколесина, Арбенина, Лопахина, Ричарда Третьего, Александра Башлачева. А в «Короле Лире» можно полюбоваться на основателя и руководителя театра Николая Коляду в заглавной роли. В нем, как и во всех его спектаклях, много юмора, безудержного народного куража и светлой грусти. Теплая семейная атмосфера абсолютного доверия ощущается уже в фойе, где за длинным столом, как за ярмарочным лотком, сам главный режиссер торгует дисками со спектаклями, сборниками своих пьес и всякой смешной утварью с символикой театра.