Алиса Гребенщикова встретит год Петуха в спортивном костюме

Яркая актриса Алиса Гребенщикова отпразднует год Петуха на даче в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru.

В отличие от светских модниц, которые сейчас заняты выбором платья для праздника, Алиса по этому поводу совсем не переживает. Для нее в новогоднюю ночь главное – выбрать удобный спортивный костюм!

– С тех пор как у меня родился сын, сценарий празднования Нового года неизменен, – признается артистка. – Раньше я работала. У меня было две новогодние ночи, когда я была Снегурочкой. Никогда их не забуду. Очень весело и интересно! Но сейчас мне больше по душе семейные посиделки. Мы собираемся всей семьей на даче. Где-то в половине двенадцатого ночи выходим на улицу и в течение часа гуляем. Так как Новый год встречаем на улице, спортивный костюм должен быть теплым и удобным. Главное для нас – тепло одеться. В сам Новый год мы даже не пьем шампанское. Гуляем, смотрим салют и ищем следы Деда Мороза.

С сыном Фото: Global Look Press

Тот, пока Гребенщиковы гуляют, уже успевает положить под дерево подарки. Новогоднюю красавицу в их доме ни с какой другой не спутаешь. Сын актрисы, помимо новогодних игрушек, украшает сосну машинками и покемонами. Видимо, по этим признакам Дед Мороз и опознает их дерево.

– Недавно я проходила на своей страничке в социальной сети тест, и там написали, что мне Дед Мороз в этом году принесет пару удобных пижам, – улыбается актриса. – Я думаю, что это отличный подарок! Сын в этом году долго корректировал свой новогодний презент. У него было четыре пункта – никак не мог определиться, что написать в письме. Помимо подарков, нас ждет вкусный новогодний стол. За него отвечает моя мама, я даже в эти дела не влезаю. Потому что считаю: две хозяйки на кухне – это ужасно. Главный атрибут нашего праздничного стола – это вкусный торт. Мы его всегда заказываем у нашего знакомого кондитера. Так ему доверяем, что теперь даже не выбираем. Каждый год он готовит для нас разные торты. Я даже не знаю, какой формы будет и с каким наполнением – мы ему доверяем полностью.

От вкусного торта Алиса не отказывается. Гребенщикова считает: в новогоднюю ночь можно нарушить даже самую строгую диету.

– На самом деле я совершенно спокойно отношусь к диетам и часто отступаю от правил, – продолжает Алиса. – На Новый год тем более. Так как мы празднуем на даче, то уже 1 января встаем на лыжи и коньки и катаемся. Когда ты много двигаешься, то все само по себе уходит. Проверено, и не один раз!