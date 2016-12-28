В декабре 2016 года вышла в свет книга "Культурно-досуговая сфера России: актуальная состояние и перспективы"

Государственный Российский Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры РФ подготовил аналитический доклад на основе материалов, собранных из более чем 70 регионов России.

2015 год прошел под знаком празднования 100-летия со дня основания Государственного Российского Дома народного творчества, уникального в мировом масштабе учреждения, которое начиная с 30-х годов прошлого века стоит во главе системы домов (центров) народного творчества, созданных практически во всех регионах России. Наряду с проведением масштабных фестивальных, конкурсных и выставочных проектов, посвященных знаменательной юбилейной дате, было решено провести своеобразную ревизию культурно-досуговой сферы России, проанализировать ее материально-техническое и кадровое состояние, обеспеченность нормативно-правовой базой, выявить наиболее типичные проблемы и попытаться предложить для них решение.

В первую очередь анализ коснулся региональных домов (центров) народного творчества, которые, будучи главными методическими центрами в культурно-досуговой сфере, и стали основной движущей силой по сбору информации на уровне своих регионов и муниципальных образований. Полученный от коллег из региональных Д(Ц)НТ материал подвергся серьезному осмыслению и обобщению силами специалистов Государственного Российского Дома народного творчества и Института социологии Российской академии наук.

Данный аналитический доклад представляет интерес для руководителей и специалистов органов управления культурой всех исполнительных уровней, учреждений клубного типа, а также специалистов научных и образовательных учреждений, чей круг профессиональных интересов лежит в культурно-досуговой области.

Сборник снабжен краткой исторической справкой о состоянии клубной сети всех типов в стране и приложением в форме таблицы с цифровыми показателями деятельности сети за 2010–2014 гг.