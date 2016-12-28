Сыгравшая принцессу Лею актриса умерла после сердечного приступа

27 декабря американская актриса Керри Фишер скончалась в возрасте 60 лет после перенесенного сердечного приступа.

Как пишет Associated Press, Фишер скончалась в больнице 27 декабря. Причины смерти актрисы не разглашаются.

Фишер госпитализировали 24 декабря в критическом состоянии после того, как у нее случился сердечный приступ на рейсе Лондон — Лос-Анджелес. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наибольшую славу Керри Фишер принесла роль принцессы Леи в «Звездных войнах».