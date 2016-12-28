Культура и ТВ
13:02, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Профессор ГИТИСа о протесте студентов: Милиция посмотрела и уехала

«Студенты устроили во дворе вполне мирный перформанс, куда зачем-то вызвали милицию...»
«Студенты устроили во дворе вполне мирный перформанс, куда зачем-то вызвали милицию...»
Фото: Стоп-кадр YouTube

Преподаватель ГИТИСа Алексей Бартошевич рассказал Sobesednik.ru о конфликте студентов и руководства вуза.

Ситуацию, которая развернулась вокруг ГИТИСа, сами студенты называют «война и немцы».

— Ректор Григорий Заславский провел ученый совет, где высказался о радикальных изменениях, а точнее — о слиянии двух факультетов: театроведческого и продюсерского, — рассказывает преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа Алексей Бартошевич. — Причем происходило это заседание без представителей того и другого факультетов. Меня не позвали. Мне кажется, это решение принято поспешно, неправильно и бессмысленно. А потом появились в интернете разные возмущенные мнения театроведов, режиссеров, студентов, где все высказываются против такого преобразования. Написали письмо, собрали под ним подписи и отправили министру культуры, председателю Союза театральных деятелей и ректору ГИТИСа. Преподаватели пытались всех убедить отказаться от этой идеи. Студенты устроили во дворе вполне мирный перформанс, куда зачем-то вызвали милицию. Правда, она приехала, посмотрела и уехала. В конце концов наш ректор решил в конце января снова собрать совет и вернуться к данному вопросу.

— Алексей Вадимович, а чем Заславский аргументировал такое решение? Кому подобное слияние факультетов нужно?

— Свою аргументацию он обещал подробно рассказать на будущем совете. Мы, конечно, понимаем, что факультеты надо совершенствовать, подумать, что поменять к лучшему. Но зачем такие радикальные меры?!

— Вы знаете, что Министерство культуры поддержало решение Заславского?

— Конечно — а как они могут иначе, ведь именно Министерство в прошлом году и назначило Григория Заславского ректором ГИТИСа. Только мне кажется, в Министерстве не компетентны в вопросе, что нужно тому или иному факультету.

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Перанов Олег

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