Культура и ТВ
Источник: TMZ
13:35, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Причиной смерти актрисы Кэрри Фишер стала остановка сердца

Родственники обсуждали возможность отключения актрисы от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что актриса, сыгравшая роль принцессы Леи в «Звездных войнах», скончалась в США. За несколько дней до смерти ее госпитализировали с сердечным приступом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает американский таблоид TMZ, Фишер умерла от остановки сердца. Издание уточняет, что при подключении актрисы к аппарату искусственного жизнеобеспечения ее состояние не улучшалось.

Отмечается, что родственники Фишер рассматривали вариант с отключением ее от аппарата, однако решение принять не успели — ее сердце остановилось утром 27 декабря.

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