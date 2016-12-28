Причиной смерти актрисы Кэрри Фишер стала остановка сердца

Родственники обсуждали возможность отключения актрисы от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что актриса, сыгравшая роль принцессы Леи в «Звездных войнах», скончалась в США. За несколько дней до смерти ее госпитализировали с сердечным приступом и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает американский таблоид TMZ, Фишер умерла от остановки сердца. Издание уточняет, что при подключении актрисы к аппарату искусственного жизнеобеспечения ее состояние не улучшалось.

Отмечается, что родственники Фишер рассматривали вариант с отключением ее от аппарата, однако решение принять не успели — ее сердце остановилось утром 27 декабря.