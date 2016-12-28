Культура и ТВ
Источник: ИА "Народные новости"
16:58, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Никас Сафронов создаст собирательный портрет в память о Глинке

Художник Никас Сафронов намерен создать серию картин, посвящённых жертвам авиакатастрофы Ту-154 в Сочи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что две российские больницы будут названы в честь директора благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.

Никас Сафронов рассказал ИА «Народные новости», что посвятит серию своих картин артистам хора Александрова и Елизавете Глинке.

«Эти люди представляли Россию творчески, – сказал художник о погибших музыкантах. – Это военный ансамбль, но они как бы говорили всем своим видом: наша броня крепка, но мы хотим общаться с миром через творчество».

По словам Сафронова, в память о Глинке он напишет собирательный портрет: «Я думаю, что надо отдельно делать портрет Доктора Лизы, не скопировать её внешность, а собрать образ, сделать его глубоким и историческим, чтобы люди через потрет могли понять, какой была эта женщина и как она понимала свою жизнь через помощь другим».

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