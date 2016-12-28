Культура и ТВ
Источник: Тобольск.ру
15:50, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Константина Райкина прооперировали после падения с лестницы

Актёра и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина госпитализировали в Тобольске.

«Тобольск.ру» сообщает, что Константина Райкина прооперировали под общим наркозом в Тобольске, где он участвовал в фестивале «Золотая маска».

«Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Её пришили. Я надеюсь, хорошо», – рассказал Райкин.

27 декабря Райкин, который сейчас сильно хромает, играл в спектакле в гипсе, но затем он отменил из-за травмы все свои январские спектакли. «Когда нужно бегать и прыгать… раньше времени не получится. Сейчас приходится на другие темпоритмы переключаться», – сказал артист.

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Ушаков Олег

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