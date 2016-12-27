Культура и ТВ
Источник: The Telegraph
15:48, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Знакомые Майкла заявили, что перед смертью он "сидел" на героине

СМИ сообщили, что скончавшийся накануне певец Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что популярный британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. По предварительной версии, причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.

По данным британской газеты The Telegraph, в течение последнего года своей жизни Джордж Майкл боролся с наркотической зависимостью. Источник из окружения певца рассказал изданию, что тот употреблял героин, в связи с чем ему неоднократно требовалась помощь врачей.

«Удивительно, как он смог продержаться так долго», — заявил собеседник издания.

Также автор статьи обратил внимание читателей на то, что сердечная недостаточность, от которой, предположительно, скончался Майкл, является частой причиной смерти среди героиновых наркоманов.

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Соловьева Екатерина

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